Президент назвав умову для перемовин з Росією

Зеленський назвав один пункт, який важливий на майданчику перемовин між Україною та Росією

Україна очікує підтримки з боку новообраного президента США Дональда Трампа у разі перемовин з Росією щодо війни. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Українському радіо».

«За умов, що Україна буде не наодинці з РФ, що Україна буде сильною. Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з Путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус для України. Це не про справедливий мир. Безумовно, в слабкій ситуації нема що там робити на цих переговорах», – йдеться у заяві.

Зеленський зауважив, що важлива позиція Дональда Трампа щодо України.

«Дуже важлива позиція Трампа, важливий дуже настрій Америки до України. Вони на боці України сьогодні. Важливо це... Не можна абстрактно говорити: «я посередник, тому я не можу обирати ту чи іншу сторону». Так не може бути в порушеннях міжнародного права. Америка має зберегти позицію підтримки України в тому, що Росія агресор. Цей статус повинен залишитись. Тоді ми маємо теж думати. Це один із пунктів на вході, який дуже важливий на будь-якому майданчику перемовин. Ще повинні бути елементи нашого плану перемоги», – додав президент.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.