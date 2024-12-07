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На Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок авіаудару

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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На Запоріжжі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок авіаудару
Вчора РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки в Запоріжжі загинули 10 людей

Сьогодні у Запорізькій області оголошено День жалоби за загиблими від вчорашнього російського обстрілу керованими авіабомбами. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

«Запоріжжя втратило 10 своїх мешканців. Цинічний удар країни-терориста забрав їх життя. Невимовний біль. Найщиріші співчуття родинам загиблих та поранених», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Крім того, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Додамо, що в понеділок, 9 грудня, День жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої атаки оголошено у Кривому Розі.

Триває 1018-й день повномасштабної війни.

Найгарячішою минулої доби була ситуація на Покровському та Курахівському напрямках.

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Теги: Запоріжжя війна Кривий Ріг окупанти бомбардування

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