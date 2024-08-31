Росіяни стирають її з лиця землі: ЗСУ повідомили про ситуацію у Суджі

Із близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей

Представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання в місті

Попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе. Про ситуацію у місті на Курщині, яке зараз контролюють Збройні сили України, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Так, у пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинкам у приватному секторі. З близько 5 тисяч місцевих у місті залишилося зо дві сотні цивільних людей, яким, згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, допомагають українські військові.

Більшість залишенців – люди пенсійного віку. Як один, вони кажуть російською, що «влада ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому».

Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки нашим військовим, проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими ємностями.

Медичну допомогу цивільним у Суджі теж надають українські військові: на стабпунктах, у «кейсеваках» і всюди, де є поранені та хворі.

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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною.

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою.

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.