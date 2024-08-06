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Як українці виготовляють захист для «Абрамсів» і «Бредлі»: репортаж із закритого виробництва Ахметова

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Як українці виготовляють захист для «Абрамсів» і «Бредлі»: репортаж із закритого виробництва Ахметова
Після тривалого тестування захисту вже почали його серійне виробництво
фото: скріншот з відео

Журналісти «Мілітарного» вперше відвідали виробництво бронеекранів «Сталевого фронту», що захищають бойові машини від дронів-камікадзе

Американські бойові машини, які ефективно показували себе у багатьох військових конфліктах за участю США, виявилися не досить готовими до сучасної війни дронів. Тому від початку їх роботи на українському фронті, стало зрозумілим, що машинам потрібен додатковий захист. Саме такий почала розробляти компанія «Метінвест» Ріната Ахметова у рамках «Сталевого фронту» Ріната Ахметова. Першими виробами стали захисні екрани для американських танків M1 Abrams. Це конструкції, які закривають найбільш вразливі місця машини.

Кореспонденти «Мілітарного» побували на секретному виробництві «Сталевого фронту», де наразі роблять захист для БМП Bradley. Це принципово інші конструкції, які розробляли саме для потреб бойових машин піхоти.

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На весь екран

«Ми отримали замовлення на захист башти і бокової частини машини від уламкового попадання важких снарядів і від дронів, які скидують бомби чи гранати на техніку, – розказує представник «Метінвесту», – Спочатку екіпажам було незручно підняти цю конструкцію, щоб вона накрила башти, але зараз буде набагато простіше: ми розділили конструкцію на дві частини, а там навіть одна людина зможе швидко накрити башту».

Після тривалого тестування захисту вже почали його серійне виробництво. Тим часом аналогічні екрани для «Абрамсів» вже використовують у 47 ОМБр.

«Ці решітки допомагають від уламків, у першу чергу, від дронів, «ланцетів», які влучають у броню, – пояснює військовий, – решітка у першу чергу амортизує удар, кумулятивна струя не доходить до самої броні. Саме отака конструкція дійсно стала найкращою, мабуть, 47-ма ОМБр наразі є одним відомим користувачем бойових машин піхоти Bradley та танків M1 Abrams. 

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення бізнеси Ріната Ахметова спрямували на допомогу військовим (у межах ініціативи «Сталевий фронт») та цивільним понад 9 млрд грн.

Теги: українці фронт Україна війна

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