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Чи планує Україна обмін територіями: Умєров назвав мету Курської операції

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Чи планує Україна обмін територіями: Умєров назвав мету Курської операції
Зараз Україна більше зосереджена на «можливостях», які відкрилися після захоплення Курської області, ніж на утриманні цієї території
фото з відкритих джерел

«Ми зосереджені на підвищенні наших можливостей протистояти і відтісняти росіян з тимчасово окупованих територій», – наголосив міністр оборони

Увага всього світу четвертий тиждень прикута до Курської операції Сил оборони України. Попри те, що з'являються повідомлення про можливий обмін Курської області на тимчасово окуповані українські території, зараз це питання обговорювати зарано. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю CNN.

За словами Умєрова, зараз Україна більше зосереджена на «можливостях», які відкрилися після захоплення Курської області, ніж на утриманні цієї території, щоб використати її для обміну на українські землі, окуповані Росією.

«Ми зосереджені на підвищенні наших можливостей протистояти і відтісняти росіян з тимчасово окупованих територій», – наголосив Умєров.

Нагадаємо, попри те, що Суджа розташована у тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. 

Зазначимо, що в Курській області Сили оборони України на окремих напрямках просунулися до 2 км та взяли під контроль 5 кв. км територій. На решті напрямків ситуація залишається складною, але контрольованою. 

Як повідомлялося, влада Російської Федерації створює нові добровольчі загони територіальної оборони у відповідь на вторгнення ЗСУ в Курську область.

За оцінками Інституту вивчення війни, просування ЗСУ в Курській області уповільнилося. Українські військові намагаються закріпитися й утримати окремі райони, які вони нещодавно взяли під контроль.

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Теги: міністр військові Україна Єнс Столтенберг влада наступ Рустем Умєров росіяни обмін Курщина

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