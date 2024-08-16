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Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Легіон «Свобода Росії» звернувся до путінських військових
За словами бійців, легіон готовий спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль
фото: Telegram/Легіон «Свобода Росії»

Російські добровольці закликали всіх військовослужбовців збройних сил РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ

Добровольці легіону «Свобода Росії» опублікували звернення до солдатів армії РФ. У ньому бійці закликають росіян здаватися або приєднатися до легіону.

«Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана чи черговий особняк Герасимова. Це рішення – здорова альтернатива бездумній смерті», – йдеться у зверненні.

Зокрема, добровольці закликали всіх військовослужбовців збройних сил РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ.

«А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії – залишається залізна опція приєднатися до легіону. Ми готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль. Історія вчить, що коли народ втрачає віру в «правителів», він обирає свободу. І, здається, цей момент уже настав», – додають російські добровольці.

Нагадаємо, для протидії успішному українському наступу Російська Федерація перекинула до Курської області кілька тисяч солдатів з окупованих територій України.

Раніше на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські воїни взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

Як повідомлялося, поблизу міста Льгов у Курській області Росії з’явилася велика траншея, яка може слугувати новим оборонним рубежем після прориву ЗСУ. Траншею вирили біля головної автомагістралі 38К-017 Курськ-Льгов-Рильськ та залізничної лінії.

До слова, Росія почала виводити частину своїх військ з території України у відповідь на вторгнення українських сил до Курської області.

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Теги: полон окупанти росіяни війна Курщина

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