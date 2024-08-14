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Атака на аеродром «Саваслейка»: з'явилися супутникові знімки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на аеродром «Саваслейка»: з'явилися супутникові знімки
Супутники раніше зафіксували пожежу на території російської авіабази «Саваслейка»
фото із соцмереж

На знімках помітно сліди від пожежі

Після атаки безпілотниками на російському аеродромі «Саваслейка» пошкодженоо складські приміщення. Про це свідчать супутникові знімки наслідків, пише «Радіо Свобода».

Зазначається, що на знімках можна помітити пошкоджені складські приміщення аеродрому.

Атака на аеродром «Саваслейка»: з'явилися супутникові знімки фото 1

Також на супутникових знімках аеродрому, зроблених 14 серпня, помітні сліди від пожежі та пожежні машини.

«Саваслейка» – авіабаза в Нижньогородській області, на якій дислоковано філію четвертого Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань МО РФ. Розташована поблизу села Саваслейка Кулебакського району, між містами Викса , Кулебаки та Навашино. З кінця 2021 на аеродромі базується сформований у тому ж році полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо, 14 серпня пролунали вибухи в Нижньогородській області Росії, де розташований військовий аеродром «Саваслейка», звідки злітають винищувачі МіГ-31К, які можуть нести ракети «Кинджал». Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Як повідомлялося, Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у СБУ.

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Теги: росія військові аеродром

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