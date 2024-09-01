Ворог захопив село в Покровському районі – DeepState
Окупанти просунулися у трьох населених пунктах
Російські загарбники захопили Парасковіївку в Покровському районі на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.
«Ворог захопив Парасковіївку, а також просунувся у Костянтинівці, Гродівці, Галицинівці», – йдеться в повідомлення.
Також повідомляється про просування росіян біля Піщаного.
Нагадаємо, напередодні російські загарбники окупували село Карлівка Покровського району Донецької області.
Як повідомлялося, основною метою Росії залишається захоплення українського Покровська в Донецькій області. Місто є важливим логістичним центром, і російські загарбники докладають максимум зусиль для його взяття, навіть ціною ослаблення своїх позицій на інших фронтах, зокрема в Курській області.
Раніше повідомлялося, що російські війська окупували села Мемрик та Калинове у Покровському районі на Донеччині.
До слова, у рамках наступальної операції із захоплення Покровська у Донецькій області російські війська здійснюють дві ключові тактичні операції.
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