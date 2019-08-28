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    Наука та освіта

    Цього року на Донбасі через війну закрили 10 шкіл

    • Розсилка
    Цього року на Донбасі через війну закрили 10 шкіл

    У Донецькій області взагалі закрили 22 школи

    На Донеччині в 2019 - 2020 навчальному році з 541 існуючих установ загальної середньої освіти через бойові дії припинена діяльність у 10 школах. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

    «За оперативними даними, в 2019 - 2020 навчальному році... припинено - 22 установи, в т. ч. 20 комунальних (10 через бойові дії)», - йдеться в повідомленні.

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    Зазначено, що всього на Донбасі, разом з тими, робота яких припинена, 541 заклад загальної середньої освіти.

    Загальний контингент учнів у цьому навчальному році в області складе 165,5 тис. осіб. Кількість учнів 1-х класів - 17,3 тис. осіб. Кількість учнів 10-х класів - 8,8 тис. осіб.

    Напередодні в Мінсоцполітики назвали кількість переселенців з Криму та Донбасу«Станом на 27 серпня 2019 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 402 869 переселенці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, - ідеться в повідомленні.

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