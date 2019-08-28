У Кличка звітують: усі столичні школи готові до нового навчального року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Із 2014 до 2019 роки у Києві збудовано 18 садочків і 8 шкіл

У Києві 100% комунальних загальноосвітніх установ готові приймати учнів до нового навчального року. У 2019-2020 роках у перші класи зараховано 32 828 учнів, які навчатимуться у 430 комунальних школах столиці.

Про це повідомив сьогодні під час прес-брифінгу заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Місто готове до початку нового навчального року. Усі плани, які ми ставили перед собою, реалізовані. Цього року вводимо в експлуатацію повністю реконструйовану школу на вулиці Хорольській. Відтепер це одна з найсучасніших шкіл міста, що була збудована понад 100 років тому. Якщо говорити про динаміку будівництва, загалом за період із 2014 до 2019 роки збудовано 18 садочків і 8 шкіл», – зазначив він.

Крім того, цього року на впровадження концепції Нової української школи в освітніх закладах Києва передбачено 228,6 млн грн. Держава виділила столиці на ці потреби в рамках субвенції 51,4 млн грн, своєю чергою київська влада з бюджету міста додала ще 177,2 млн грн, що у 8 разів більше, ніж передбачає відповідна постанова Кабінету міністрів України.

«Місто стало локомотивом реформи не випадково: Київ більше всіх інших українських міст виділяє фінансові кошти, спрямовані на освіту. Для першокласників, крім оснащення нового освітнього простору, створені умови, за яких дитина не відчуває різкого переходу від садочка до школи», – підкреслив заступник голови КМДА.

Також він зазначив, що навчальний процес розпочнеться зі свята Першого дзвоника 2 вересня, в понеділок. Формат проведення свята освітяни, батьки та діти кожної школи обирають самостійно.