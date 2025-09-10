10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 10 вересня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 вересня у світі відзначають Всесвітній день запобігання самогубствам. За церковним календарем, віряни цього дня вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 вересня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день запобігання самогубствам

Свято було засновано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) спільно з Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP). Цей день покликаний підвищити обізнаність про проблему суїциду та об'єднати зусилля для запобігання смертності. Цього дня проводяться освітні заходи та акції на підтримку людей, які перебувають у кризових станах.

Міжнародний день макіяжу

Це свято було створено для того, щоб наголосити на важливості макіяжу як засобі самовираження та підвищення впевненості в собі. Макіяж має довгу історію, яка йде у давні часи. Наприклад, у Стародавньому Єгипті жінки використовували трубу для підведення очей, а червону охру для рум'ян.

Сьогодні макіяж є невід'ємною частиною життя багатьох людей, допомагаючи підкреслити природну красу та приховати недоліки.

Міжнародний день гінекологічного здоров'я

10 вересня в Україні та світі святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Цей день було розпочато 2001 року Кет Меззиллою, яка вилікувалась від онкологічного захворювання піхви і вирішила підтримувати жінок, які зіткнулися з подібними проблемами.

Основна мета цього дня – підвищення поінформованості про гінекологічні проблеми та привернення уваги до важливості жіночого здоров'я. Медики закликають жінок регулярно проходити профілактичні огляди, оскільки багато гінекологічних захворювань можуть протікати безсимптомно.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори

За церковним календарем 10 вересня вшановують пам’ять святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Згідно з переказами, ці три сестри жили на початку IV століття, під час гонінь на християн за правління імператора Максиміана Галерія. Вони усамітнилися в пустелі, де молитвою та постом зміцнювали свій дух.

Коли про їхню побожність стало відомо, сестер схопили та піддали жорстоким тортурам, щоб змусити зректися віри. Однак вони витримали всі муки і відмовилися відректися від Христа, прийнявши смерть за свої переконання. За свою стійкість та віру Минодора, Митродора та Німфодора були канонізовані Церквою.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо вранці видно багато павутиння, осінь буде теплою.

Журавлі летять високо – на теплу осінь.

Збирали горобину, щоб приготувати компот, варення, квас, а також лікувальні відвари.

Сонце світить яскраво – осінь буде довгою.

Історичні події

1919 рік – на Паризькій мирній конференції укладають Сен-Жерменський договір, який визнає право Румунії на Буковину, Чехословаччини – на Закарпаття, а також суверенітет Антанти над Галичиною; Австро-Угорщина припиняє своє існування;

1941 рік – у в'язницях Києва радянські спецслужби без вироку суду розстрілюють всіх в'язнів;

1943 рік – біля села Новий Загорів бійці УПА дають бій переважаючим силам німців;

1989 рік – Угорщина відкриває свої західні кордони для біженців зі Східної Німеччини, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни»;

1993 рік – Кабінет Міністрів України ухвалює постанову «Про вшанування пам'яті жертв Голодомору в Україні у 1932–1933 роках»;

2001 рік – масове отруєння метанолом у Пярну (Естонія), яке спричиняє загибель 68 осіб.

Іменини

Цього дня День ангела святкують: Анна, Іларіон, Лев, Мойсей, Олександр, Сергій, Степан, Федір, Юхим.