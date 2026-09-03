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Після скандалу в Чернівцях уряд перевірить харчування у школах по всій Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після скандалу в Чернівцях уряд перевірить харчування у школах по всій Україні
Так виглядали обіди, запропоновані школярам у Чернівцях
фото: Oksana Prodan

Приводом для реакції влади стали фото обідів, які отримували учні однієї зі шкіл Чернівців

Уряд доручив перевірити якість організації харчування учнів 1–11 класів у школах по всій Україні. Держпродспоживслужба має провести перевірки спільно з Міністерством освіти і науки, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

За словами прем'єра, держава передбачила необхідне фінансування, аби діти в кожній школі отримували якісні обіди. Усі проблеми, які виявлять під час перевірок, мають усунути без зволікань.

Окреме доручення отримало Міністерство освіти і науки. Відомство має зібрати відгуки батьків щодо харчування дітей у школах та забезпечити реагування на скарги.

Приводом для перевірок стала ситуація з харчуванням школярів у Чернівцях. Голова обласної військової адміністрації Руслан Осипенко оприлюднив фото сніданків та обідів, які пропонували учням 1–11 класів одного із закладів освіти міста.

На одному зі знімків видно, що на тарілках школярів лежать ціла сира морква, шматок хліба та два невеликі шматочки запеченої страви. Поруч – стакан із напоєм.

Після скандалу в Чернівцях уряд перевірить харчування у школах по всій Україні фото 1
фото: Руслан Осипенко у Telegram

«Харчування дітей – не місце для економії та формального підходу», – наголосив Осипенко.

Очільник ОВА назвав неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей і невідкладно ініціював службову перевірку. Крім того, з 4 вересня у закладах освіти Буковини мають розпочатися позапланові моніторингові візити. За словами Осипенка, перевірятимуть не лише документи, а й те, що фактично отримують діти.

Ситуацію також прокоментували в Управлінні освіти Чернівецької міської ради. Там повідомили, що ще напередодні зв’язалися з підрядником, який забезпечує харчування дітей у цьому закладі, та обговорили ситуацію з адміністрацією школи.

Нагадаємо, у травні Юлія Свириденко, яка на той момент обіймала посаду прем'єр-міністерки України, анонсувала масштабне розширення програми безоплатного шкільного харчування.

Вона повідомила, що з 1 вересня гарячі обіди мають отримувати учні 1–11 класів по всій Україні. Для підготовки до запуску програми Кабмін виділив 1 млрд грн на модернізацію харчоблоків у закладах освіти – фінансування мали отримати 73 шкільні їдальні.

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Теги: Кабмін Держпродспоживслужба Руслан Осипенко овочі харчування уряд скандал школа освіта Сергій Корецький

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