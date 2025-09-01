Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва

2 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Маманта

Сьогодні, 2 вересня, Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Маманта. У народі його також називають Мамант Пастир, оскільки він вважається покровителем тварин.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 вересня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Маманта

2 вересня за новим церковним календарем відзначається День пам'яті святого мученика Маманта. Він був благочестивим пастирем, що жив у III столітті. Згідно з переказами, Мамант мав дар від Бога, який дозволяв йому приборкувати диких звірів, і він піклувався про худобу, як про своїх овець.

Молитви дня

Величаємо тебе, страстотерпче святий Маманте, і шануємо чесна страждання твої, що за Христа зазнав ти. Молитвами, Господи, мученика Твого Маманта сотвори з нами знамення на благо і позбав нас від тих, що ганяють нас, нехай славимо тебе з Отцем і Святим Духом на віки, амінь.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами 2 вересня:

Якщо вранці тепло і сухо, то вся осінь буде сонячною.

Якщо журавлі відлітають у вирій, чекайте на ранню і холодну осінь.

Сильний вітер у цей день віщує сніжну зиму.