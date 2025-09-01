Яке релігійне свято відзначається 2 вересня 2025: традиції та молитва
2 вересня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Маманта
Сьогодні, 2 вересня, Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Маманта. У народі його також називають Мамант Пастир, оскільки він вважається покровителем тварин.
«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 2 вересня 2025 року.
Зміст
Релігійні свята та їхня історія
День пам’яті святого мученика Маманта
2 вересня за новим церковним календарем відзначається День пам'яті святого мученика Маманта. Він був благочестивим пастирем, що жив у III столітті. Згідно з переказами, Мамант мав дар від Бога, який дозволяв йому приборкувати диких звірів, і він піклувався про худобу, як про своїх овець.
Молитви дня
Величаємо тебе, страстотерпче святий Маманте, і шануємо чесна страждання твої, що за Христа зазнав ти. Молитвами, Господи, мученика Твого Маманта сотвори з нами знамення на благо і позбав нас від тих, що ганяють нас, нехай славимо тебе з Отцем і Святим Духом на віки, амінь.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами 2 вересня:
Якщо вранці тепло і сухо, то вся осінь буде сонячною.
Якщо журавлі відлітають у вирій, чекайте на ранню і холодну осінь.
Сильний вітер у цей день віщує сніжну зиму.
Читайте також:
- Церковний календар на 2025 рік: дати всіх свят, постів і поминальних днів
- Коли піст у 2025 році: дати, обмеження і правила
- Чому молодь не йде в священники? Релігієзнавці закликали ПЦУ міняти імідж
- Церковний календар на вересень 2025: коли святкуємо Різдво Пресвятої Богородиці та Віри, Надії, Любові і матері їх Софії
Коментарі — 0