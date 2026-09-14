Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Що буде з парами у вишах під час тривог і відключень? Пояснення Міносвіти

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Що буде з парами у вишах під час тривог і відключень? Пояснення Міносвіти
Микола Трофименко пояснив, як мають проходити заняття у вишах під час тривог і відключень
фото: Вінницький національний аграрний університет (ілюстративне)

Університети мають заздалегідь підготувати алгоритми переходу між очним і дистанційним форматами

Українські університети мають заздалегідь визначити правила організації навчання за різних безпекових умов, зокрема під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією чи зв'язком. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко у Facebook, повідомляє «Главком».

За його словами, освітній процес під час війни не може залежати від одного сценарію, оскільки безпекова ситуація може швидко змінюватися. Тому кожен заклад вищої освіти має визначити зрозумілий протокол переходу між очним і дистанційним навчанням та порядок повернення до звичного розкладу.

Окремо Трофименко наголосив на правилах проведення занять під час повітряних тривог. Якщо викладачу або студентам потрібно перейти в укриття, синхронне заняття необхідно перервати на час переміщення. Якщо після цього частина студентів через проблеми зі зв'язком, електроенергією або умови в укритті не може повернутися до заняття, університет має забезпечити їм матеріали для асинхронної роботи, запис заняття або інші навчальні матеріали, а також можливість отримати консультацію викладача.

«Безпека завжди має пріоритет», – наголосив заступник міністра.

За словами Трофименка, дистанційне навчання також має бути заздалегідь підготовленою системою. Університетам необхідно подбати про робочі місця викладачів, доступ до електроенергії та інтернету, цифрову платформу, дистанційний розклад, навчальні матеріали, а також основний і резервний канали зв'язку.

Заступник міністра зазначив, що університети мають гнучко організовувати різні види занять. Лабораторні та практичні роботи, а також заняття зі спеціальним обладнанням, які потребують фізичної присутності, варто планувати на періоди, коли це дозволяє безпекова ситуація, або проводити в укриттях. Консультації, самостійну та проєктну роботу можна переводити у дистанційний чи асинхронний формат.

Трофименко також закликав університети створити для студентів єдину зрозумілу цифрову точку доступу до розкладу, покликань на заняття та завдань, передбачивши резервний канал зв'язку на випадок технічних проблем.

Після тривалих змін формату навчання заклади освіти мають оцінювати, яку частину програми вдалося пройти, які теми або практичні роботи потребують додаткового часу, та відповідно коригувати наступні тижні навчання. «Освітній процес має залишатися керованим навіть тоді, коли зовнішні обставини такими не є», – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Міносвіти рекомендувало закладам вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка навчання у 2026/2027 навчальному році через можливі перебої з електропостачанням.

Зокрема, вишам запропонували за потреби проводити заняття по суботах восени 2026 року та навесні 2027-го. Водночас ці рекомендації не означають автоматичного запровадження шестиденного навчального тижня для всіх студентів.

Читайте також:

Теги: навчання університет безпека правила тривога відключення відключення світла студенти Міністерство освіти і науки освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Англійська стане обов’язковою у дитсадках з 1 вересня
Англійська стане обов’язковою у дитсадках: кого торкнуться зміни з 1 вересня
19 серпня, 17:01
Державні заклади отримали значно більше заяв, ніж приватні
Вступники зробили свій вибір: які академії та інститути Києва мають найбільше заяв
24 серпня, 21:11
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
28 серпня, 00:42
Відбій було оголошено о 15:36
У Києві сьома за добу повітряна тривога тривала 33 хвилини, лунали вибухи
30 серпня, 15:40
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 27 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 27 хвилин
20 серпня, 12:48
Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків
Росія вдaрила по Одесі дронами й ракетами: є руйнування житлових будинків
2 вересня, 03:25
У столиці планують змінити тривалість комендантської години та схему роботи метро під час повітряних тривог
Як працюватиме метро під час тривог? Зеленський пояснив, що зміниться
2 вересня, 17:33
Результати PISA-2025 показали, як змінилися навчальні досягнення українських підлітків
Катастрофа в освіті: майже половина підлітків в Україні не вміють нормально читати
9 вересня, 15:55
Наразі програма базової загальновійськової підготовки (БЗВП) в Україні триває 51 день
Реформа підготовки бійців: кожен корпус отримає навчальний батальйон
Сьогодні, 01:00

Наука та освіта

«Що це на тарілці?» У львівській школі вибухнув скандал навколо безкоштовних обідів
«Що це на тарілці?» У львівській школі вибухнув скандал навколо безкоштовних обідів
Що буде з парами у вишах під час тривог і відключень? Пояснення Міносвіти
Що буде з парами у вишах під час тривог і відключень? Пояснення Міносвіти
Українські підлітки стали частіше пропускати школу – дослідження
Українські підлітки стали частіше пропускати школу – дослідження
Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026
Оприлюднено рейтинг найкращих шкіл Івано-Франківська за результатами НМТ-2026
Штучний інтелект допоможе вчителям із рутиною. Google запускає безоплатний курс
Штучний інтелект допоможе вчителям із рутиною. Google запускає безоплатний курс
Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні
Освітній провал Полтави: всього дві школи увійшли до ТОП-200 найкращих в Україні

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua