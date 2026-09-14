Що буде з парами у вишах під час тривог і відключень? Пояснення Міносвіти

Микола Трофименко пояснив, як мають проходити заняття у вишах під час тривог і відключень

Університети мають заздалегідь підготувати алгоритми переходу між очним і дистанційним форматами

Українські університети мають заздалегідь визначити правила організації навчання за різних безпекових умов, зокрема під час тривалих повітряних тривог, перебоїв з електроенергією чи зв'язком. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Микола Трофименко у Facebook, повідомляє «Главком».

За його словами, освітній процес під час війни не може залежати від одного сценарію, оскільки безпекова ситуація може швидко змінюватися. Тому кожен заклад вищої освіти має визначити зрозумілий протокол переходу між очним і дистанційним навчанням та порядок повернення до звичного розкладу.

Окремо Трофименко наголосив на правилах проведення занять під час повітряних тривог. Якщо викладачу або студентам потрібно перейти в укриття, синхронне заняття необхідно перервати на час переміщення. Якщо після цього частина студентів через проблеми зі зв'язком, електроенергією або умови в укритті не може повернутися до заняття, університет має забезпечити їм матеріали для асинхронної роботи, запис заняття або інші навчальні матеріали, а також можливість отримати консультацію викладача.

«Безпека завжди має пріоритет», – наголосив заступник міністра.

За словами Трофименка, дистанційне навчання також має бути заздалегідь підготовленою системою. Університетам необхідно подбати про робочі місця викладачів, доступ до електроенергії та інтернету, цифрову платформу, дистанційний розклад, навчальні матеріали, а також основний і резервний канали зв'язку.

Заступник міністра зазначив, що університети мають гнучко організовувати різні види занять. Лабораторні та практичні роботи, а також заняття зі спеціальним обладнанням, які потребують фізичної присутності, варто планувати на періоди, коли це дозволяє безпекова ситуація, або проводити в укриттях. Консультації, самостійну та проєктну роботу можна переводити у дистанційний чи асинхронний формат.

Трофименко також закликав університети створити для студентів єдину зрозумілу цифрову точку доступу до розкладу, покликань на заняття та завдань, передбачивши резервний канал зв'язку на випадок технічних проблем.

Після тривалих змін формату навчання заклади освіти мають оцінювати, яку частину програми вдалося пройти, які теми або практичні роботи потребують додаткового часу, та відповідно коригувати наступні тижні навчання. «Освітній процес має залишатися керованим навіть тоді, коли зовнішні обставини такими не є», – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Міносвіти рекомендувало закладам вищої освіти розглянути можливість ущільнення графіка навчання у 2026/2027 навчальному році через можливі перебої з електропостачанням.

Зокрема, вишам запропонували за потреби проводити заняття по суботах восени 2026 року та навесні 2027-го. Водночас ці рекомендації не означають автоматичного запровадження шестиденного навчального тижня для всіх студентів.