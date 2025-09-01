1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

1 вересня: День знань, початок церковного року, а також Всесвітній день відбитків пальців

Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначають День знань. Також за церковним календарем віряни вшановують початок нового церковного року, або Новоліття.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 вересня 2025 року.

Свята в Україні

День знань

Першого вересня в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначають День знань. Це свято символізує початок нового навчального року для школярів, студентів та викладачів. Традиційно, цього дня в навчальних закладах проводяться урочисті лінійки та свято першого дзвоника. Особливо хвилюючим цей день є для першокласників, які вперше переступають поріг школи. Свято знань є нагадуванням про важливість освіти, науки та особистісного зростання.

Міжнародні свята

Всесвітній день відбитків пальців

1 вересня проводиться Всесвітній день відбитків пальців. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Щорічно 1 вересня весь світ відзначає Всесвітній день відбитків пальців, щоб вшанувати Хуана Вучетича (Juan Vucetich), аргентинського антрополога і поліцейського хорватського походження, який є засновником сучасної системи дактилоскопії. Вучетич розробив першу в історії класифікацію відбитків пальців і створив дактилоскопічні карти, що стали основою для сучасної ідентифікації особистості.

Всесвітній день написання листів

Щороку 1 вересня у всьому світі відзначається День написання листів (World Letter Writing Day), який у 2014 році запровадив Річард Сімпкін. Всесвітній день написання листів – нагода відпочити від соціальних мереж та згадати дива рукописного слова.

Історія листування налічує не просто століття, а тисячоліття. Походження листування викликано необхідністю в обміні інформацією. Перші листи писалися і відправлялися тільки військовими та були популярні у Єгипті, Персії, Ассирії. Раніше передача листів «працювала» завдяки пішим та кінним гінцям, яких ми в сучасності називаємо кур’єрами. У Давній Греції «кур’єри» за годину долали приблизно 10 км шляху. Найбільших досягнень в організації листування досяг Юлій Цезар. Йому вдалося зробити перевезення упорядкованими завдяки будівництву поштових станцій.

Релігійні свята та їхня історія

Початок церковного року (Новоліття)

Православні християни 1 вересня відзначають початок нового церковного року. Це свято було встановлено церквою на згадку про проповідь Ісуса Христа в Галілеї, коли він увійшов до синагоги і прочитав пророцтво Ісаї про наступний «рік Господнього благовоління». Цей день також відомий як Новоліття або день преподобного Симеона Стовпника.

Народні вірування та прикмети

Якщо вранці тепло і сухо, то вся осінь буде сонячною.

Якщо журавлі відлітають у вирій, чекайте на ранню і холодну осінь.

Сильний вітер у цей день віщує сніжну зиму.

Історичні події

1804 – німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкрив третій астероїд Юнону.

1819 – вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1866 – відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса – Балта довжиною 257 верст.

1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.

1919 – у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.

1923 – Великий кантоський землетрус у Східній Японії.

1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.

1964 – у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна».

1983 – Збиття рейсу Korean Air 007.

1996 – в Україні запроваджено національну валюту – гривню.

2001 – покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.

2004 – у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.

2006 – у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.

2014 – Вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.