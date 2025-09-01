Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

1 вересня: День знань, початок церковного року, а також Всесвітній день відбитків пальців

Сьогодні, 1 вересня, в Україні відзначають День знань. Також за церковним календарем віряни вшановують початок нового церковного року, або Новоліття.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 1 вересня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День знань

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Першого вересня в Україні, як і в багатьох інших країнах, відзначають День знань. Це свято символізує початок нового навчального року для школярів, студентів та викладачів. Традиційно, цього дня в навчальних закладах проводяться урочисті лінійки та свято першого дзвоника. Особливо хвилюючим цей день є для першокласників, які вперше переступають поріг школи. Свято знань є нагадуванням про важливість освіти, науки та особистісного зростання.

Міжнародні свята

Всесвітній день відбитків пальців

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

1 вересня проводиться Всесвітній день відбитків пальців. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Щорічно 1 вересня весь світ відзначає Всесвітній день відбитків пальців, щоб вшанувати Хуана Вучетича (Juan Vucetich), аргентинського антрополога і поліцейського хорватського походження, який є засновником сучасної системи дактилоскопії. Вучетич розробив першу в історії класифікацію відбитків пальців і створив дактилоскопічні карти, що стали основою для сучасної ідентифікації особистості.

Всесвітній день написання листів

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку 1 вересня у всьому світі відзначається День написання листів (World Letter Writing Day), який у 2014 році запровадив Річард Сімпкін. Всесвітній день написання листів – нагода відпочити від соціальних мереж та згадати дива рукописного слова.

Історія листування налічує не просто століття, а тисячоліття. Походження листування викликано необхідністю в обміні інформацією. Перші листи писалися і відправлялися тільки військовими та були популярні у Єгипті, Персії, Ассирії. Раніше передача листів «працювала» завдяки пішим та кінним гінцям, яких ми в сучасності називаємо кур’єрами. У Давній Греції «кур’єри» за годину долали приблизно 10 км шляху. Найбільших досягнень в організації листування досяг Юлій Цезар. Йому вдалося зробити перевезення упорядкованими завдяки будівництву поштових станцій.

Релігійні свята та їхня історія

Початок церковного року (Новоліття)

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Православні християни 1 вересня відзначають початок нового церковного року. Це свято було встановлено церквою на згадку про проповідь Ісуса Христа в Галілеї, коли він увійшов до синагоги і прочитав пророцтво Ісаї про наступний «рік Господнього благовоління». Цей день також відомий як Новоліття або день преподобного Симеона Стовпника.

Народні вірування та прикмети

Якщо вранці тепло і сухо, то вся осінь буде сонячною.

Якщо журавлі відлітають у вирій, чекайте на ранню і холодну осінь.

Сильний вітер у цей день віщує сніжну зиму.

Історичні події

  • 1804 – німецький астроном Карл Людвіг Гардінг відкрив третій астероїд Юнону.
  • 1819 – вперше поставлено на сцені Полтавського театру п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
  • 1866 – відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса – Балта довжиною 257 верст.
  • 1898 – відкрився Київський політехнічний інститут.
  • 1919 – у ніч з 31 серпня на 1 вересня внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.
  • 1923 – Великий кантоський землетрус у Східній Японії.
  • 1939 – нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна в Європі.
  • 1964 – у Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна».
  • 1983 – Збиття рейсу Korean Air 007.
  • 1996 – в Україні запроваджено національну валюту – гривню.
  • 2001 – покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув'язненням.
  • 2004 – у школі № 1 Беслана (РФ) було захоплено в заручники щонайменше 1200 дітей та дорослих. В результаті невдалої операції російських спецслужб загинуло майже 300 заручників.
  • 2006 – у Криму почав працювати перший у світі справжній кримськотатарський телеканал ATR.
  • 2014 – Вихід українських сил з Луганського аеропорту під час Війни на сході України.

Іменини

Цього дня іменини святкують: Семен, Марфа, Наталія, Тетяна.

Читайте також:

Теги: свята релігія традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний рабин Одеси Авраам Вольф підтвердив пошкодження синагоги
Росіяни пошкодили в Одесі синагогу XIX століття
4 серпня, 19:51
15 серпня віряни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці
Успіння Пресвятої Богородиці: молитва, прикмети, заборони, історія та традиції свята
14 серпня, 17:30
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 16 серпня: традиції та молитви
15 серпня, 22:00
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 серпня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 19 серпня: традиції та молитви
18 серпня, 22:00
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 серпня, 00:00
Ігор Терехов: Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба
«Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова – безмежна». Терехов привітав з Днем міста харків’ян
23 серпня, 11:48
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 серпня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 28 серпня: традиції та молитви
27 серпня, 22:00

Суспільство

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 вересня 2025: традиції та молитва
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Пропагандисти поширили дивний фейк про українського прикордонника
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Розрахувався з боргами і задоволений. Полонений окупант обурив заявою
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій
Ексміністр розповів, із якою небезпекою зіткнеться Україна після припинення бойових дій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6460
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3800
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3751
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів
2955
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua