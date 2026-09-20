Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2026: традиції та молитва

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 21 вересня в церковному календарі – День пам'яті святого апостола Кодрата Афінського

21 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола від сімдесяти Кодрата Афінського – одного з перших християнських апологетів, який захистив церкву перед язичниками і навернув гонителів на шлях милосердя. У народі цей день відомий як Кодрат Іпатів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого апостола Кодрата Афінського

Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2026: традиції та молитва фото 1

Апостол Кодрат жив у I–II столітті і належав до сімдесяти найближчих учнів Ісуса Христа. Він обіймав єпископські кафедри в Афінах та Магнезії і відзначався глибокою вченістю, красномовством та незламною вірністю Христу.

Кодрат увійшов в історію як перший відомий апологет – тобто автор письмового захисту християнства. Він написав «Апологію» – звернення до римського імператора Адріана, в якому наводив докази правдивості Євангелія і закликав припинити переслідування вірян. Праця справила враження на імператора, і гоніння на деякий час вщухли. Це один із найбільш красномовних актів захисту Церкви словом, а не мечем.

Попри свій вплив і освіченість, Кодрат зазнав переслідувань, був ув'язнений і прийняв мученицьку смерть за Христа.

Молитви дня

О, святий апостоле Кондрате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Кодрат Іпатів і вважали початком активних осінніх робіт у клунях – селяни починали молотити зерно. Існувала навіть приказка: «Кодрат з Іпатом допомагають багатіти татові» – тобто лише наполеглива праця в цей час принесе родині ситу зиму.

  • Якщо погода ясна та тепла – осінь буде довгою і сонячною.
  • Дощ цього дня – осінь буде сирою та холодною.
  • Вранці багато роси на траві – чекайте на тепло в осінні дні.
  • Багато павутиння у повітрі – суха та тепла осінь.
  • Вітер із півночі – зима буде ранньою і суворою.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 21 вересня головна заборона – лінуватися і довго спати, адже бездіяльність у цей день обіцяла втрату достатку. Не можна свататися або планувати весілля – такий союз буде нестійким. Не варто вдягати чуже взуття. Не радили давати гроші в борг та хвалитися своїми статками – це може призвести до швидкої втрати набутого.

Читайте також:

Теги: традиції релігія православна церква свята календар свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надзвичайний і Повноважний Посол Володимир Крижанівський: в 1991 року Росія відпустила Україну без крові тому, що в них не було належної потуги
Путін мріє захопити три українські лаври. Перший посол України в РФ пояснює, чому Донбасом справа не закінчиться Інтерв’ю
Вчора, 13:35
Саакашвілі заспівав гімн України під час судового засідання у Тбілісі
Саакашвілі заспівав гімн України у суді після заборони вдягнути форму ЗСУ (відео)
Вчора, 10:41
Олег придбав для будинку чавунну піч
Українець відновлює 100-річну хату біля Дністра
Вчора, 19:14
Сирена цивільної оборони на даху муніципалітету у Віжайнах, східна Польща
Російські атаки на заході України підштовхнули Польщу до несподіваного кроку
Вчора, 16:58
Українцю з генічеська росіяни обіцяли, що в армії він розвозитиме продукти
Українці з окупованих територій розповіли, як опинилися у армії РФ
Вчора, 21:15
Атака на завод транснаціональної компанії Mondelez у Тростянці
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Вчора, 18:36
РФ досі не забезпечила гуманітарним місіям необхідного доступу та можливості провести евакуацію з Олешок
Гуманітарна катастрофа в окупованих Олешках: Україна звернеться до Генасамблеї ООН
Вчора, 19:38
Для команди Франа Фернандеса це третя втрата очок у сезоні
«Карпати» втратили очки в матчі чемпіонату України з «Вересом»
Вчора, 17:34
Збірна України вилетіла з ЧЄ-2026
Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
Вчора, 17:58

Суспільство

Тетяна Крупа та її родина постали перед судом у справі про 160 млн грн (оновлюється)
Тетяна Крупа та її родина постали перед судом у справі про 160 млн грн (оновлюється)
Спрощену процедуру повернення із СЗЧ скасовано: що змінилося для військових
Спрощену процедуру повернення із СЗЧ скасовано: що змінилося для військових
Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів
Агент РФ влаштовувався на заводи Дніпра, щоб коригувати удари окупантів
Рінату Ахметову – 60: як війна змінила статки та статус найбагатшого українця
Рінату Ахметову – 60: як війна змінила статки та статус найбагатшого українця
Пішла в укриття, а потяг поїхав. Журналістка вказала на проблему нових правил «Укрзалізниці»
Пішла в укриття, а потяг поїхав. Журналістка вказала на проблему нових правил «Укрзалізниці»
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Михайла Штинду
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Михайла Штинду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
196K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
145K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
70K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua