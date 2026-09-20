Яке релігійне свято відзначається 21 вересня 2026: традиції та молитва

Свята 21 вересня в церковному календарі – День пам'яті святого апостола Кодрата Афінського

21 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого апостола від сімдесяти Кодрата Афінського – одного з перших християнських апологетів, який захистив церкву перед язичниками і навернув гонителів на шлях милосердя. У народі цей день відомий як Кодрат Іпатів.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого апостола Кодрата Афінського

Апостол Кодрат жив у I–II столітті і належав до сімдесяти найближчих учнів Ісуса Христа. Він обіймав єпископські кафедри в Афінах та Магнезії і відзначався глибокою вченістю, красномовством та незламною вірністю Христу.

Кодрат увійшов в історію як перший відомий апологет – тобто автор письмового захисту християнства. Він написав «Апологію» – звернення до римського імператора Адріана, в якому наводив докази правдивості Євангелія і закликав припинити переслідування вірян. Праця справила враження на імператора, і гоніння на деякий час вщухли. Це один із найбільш красномовних актів захисту Церкви словом, а не мечем.

Попри свій вплив і освіченість, Кодрат зазнав переслідувань, був ув'язнений і прийняв мученицьку смерть за Христа.

Молитви дня

О, святий апостоле Кондрате! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моли Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки та хвороби. Зміцни нас у вірі, подай нам силу духу, щоб ми могли наслідувати твоє життя і мужність. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день прозвали Кодрат Іпатів і вважали початком активних осінніх робіт у клунях – селяни починали молотити зерно. Існувала навіть приказка: «Кодрат з Іпатом допомагають багатіти татові» – тобто лише наполеглива праця в цей час принесе родині ситу зиму.

Якщо погода ясна та тепла – осінь буде довгою і сонячною.

Дощ цього дня – осінь буде сирою та холодною.

Вранці багато роси на траві – чекайте на тепло в осінні дні.

Багато павутиння у повітрі – суха та тепла осінь.

Вітер із півночі – зима буде ранньою і суворою.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 21 вересня головна заборона – лінуватися і довго спати, адже бездіяльність у цей день обіцяла втрату достатку. Не можна свататися або планувати весілля – такий союз буде нестійким. Не варто вдягати чуже взуття. Не радили давати гроші в борг та хвалитися своїми статками – це може призвести до швидкої втрати набутого.