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Державні та міжнародні свята у вересні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Державні та міжнародні свята у вересні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Календар свят у вересні 2026 року
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Скільки буде робочих днів в перший місяць осені

Скільки буде робочих днів у перший місяць осені

Вересень 2026 року стане одним із насичених місяців осіннього календаря України. Цього місяця країна відзначатиме День воєнної розвідки України, День танкових військ, День рятівника, День усиновлення, День українського кіно, День фармацевтичного працівника та День працівника лісу.

Додаткових вихідних у вересні не буде. Через дію воєнного стану норми Кодексу законів про працю щодо перенесення святкових днів не застосовуються.

«Главком» публікує виробничий календар та перелік найважливіших державних, професійних і міжнародних свят вересня.

Календар робочих і вихідних днів

Вересень 2026 року налічує 30 календарних днів.

Робочі дні: 1-4, 7-11, 14-18, 21-25 та 28-30 вересня (22 робочі дні).

Вихідні дні: 5-6, 12-13, 19-20 та 26-27 вересня (8 вихідних днів).

Відповідно до Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», державні свята не є підставою для додаткових вихідних чи перенесення робочих днів.

Найважливіші державні та військові свята вересня

Вересень містить кілька важливих державних та військових дат. Особливе місце серед них посідають День воєнної розвідки України та День танкових військ.

7 вересня українські розвідники відзначають День воєнної розвідки України.

14 вересня відзначають День танкових військ. Його встановили у 2023 році замість Дня танкістів, який раніше відзначали у другу неділю вересня.

Серед інших важливих дат:

  • 12 вересня – День військ радіоелектронної боротьби;
  • 17 вересня – День рятівника;
  • 17 вересня – День усиновлення;
  • 22 вересня – День партизанської слави;
  • 29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру.

Професійні свята у вересні

У вересні також відзначають низку професійних свят:

  • 2 вересня – День нотаріату;
  • 6 вересня – День підприємця;
  • 12 вересня – День фізичної культури і спорту; День українського кіно;
  • 13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості;
  • 19 вересня – День винахідника і раціоналізатора; День фармацевтичного працівника;
  • 20 вересня – День працівника лісу;
  • 27 вересня – День машинобудівника.

Міжнародні дати вересня

Окрім державних і професійних свят, у вересні відзначають низку міжнародних дат:

  • 5 вересня – Міжнародний день благодійності;
  • 7 вересня – Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба;
  • 8 вересня – Міжнародний день грамотності;
  • 9 вересня – Міжнародний день захисту освіти від нападів;
  • 15 вересня – Міжнародний день демократії;
  • 16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару;
  • 17 вересня – Всесвітній день безпеки пацієнтів;
  • 21 вересня – Міжнародний день миру;
  • 23 вересня – Міжнародний день жестових мов;
  • 26 вересня – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї;
  • 27 вересня – Всесвітній день туризму;
  • 28 вересня – Міжнародний день загального доступу до інформації;
  • 30 вересня – Міжнародний день перекладу.

Головні церковні свята вересня

Серед найважливіших церковних дат місяця:

  • 8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього;
  • 17 вересня – день пам'яті святої мучениці Софії та її дочок Віри, Надії і Любові;
  • 26 вересня – день пам'яті святого апостола і євангеліста Іоана Богослова.

Пам'ятні дати вересня

Окреме місце у вересневому календарі посідають пам'ятні дати, пов'язані з історією України.

13 вересня – День пам'яті українців, які стали жертвами примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

29 вересня – День пам'яті жертв Бабиного Яру. Цього дня вшановують пам'ять людей, убитих нацистами у Києві під час Другої світової війни.

Вересень поєднує важливі державні, військові, професійні та міжнародні дати. Особливе місце в календарі посідають День воєнної розвідки України, День танкових військ та День пам'яті жертв Бабиного Яру. Водночас цього місяця українці відзначатимуть Різдво Пресвятої Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Загалом у вересні 2026 року буде 22 робочі та вісім вихідних днів. Додаткових неробочих днів через державні свята не передбачено.

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Теги: календар свято українці свята

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