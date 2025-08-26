Яке релігійне свято відзначається 27 серпня: традиції та молитви
27 серпня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Пімена Великого
27 серпня за новим церковним календарем вшановується пам'ять преподобного Пімена Великого. Це день, коли віряни згадують проповідника, який став прикладом для багатьох і залишив після себе потужну духовну спадщину.
Релігійні свята та їхня історія
День пам'яті преподобного Пімена Великого
27 серпня Православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого. Він жив у IV столітті в Єгипті і вважається одним із засновників чернецтва. Пімен був відомий своєю аскезою, мудрістю і відданістю служінню Богу, він провів більшу частину життя в пустелі, ставши духовним наставником для багатьох. Його наставляння були лаконічними і глибокими, за що він і отримав своє прізвисько – Великий.
Молитви дня
Молитва преподобному Пімену Великому
О, преподобний отче Пімене, правило віри і образ лагідності! Молимо тебе, наставнику нашого спасіння, що невтомно трудився заради Господа, зглянься на нас, грішних. Вимоли нам у Бога прощення гріхів, зміцнення у вірі та терпіння в скорботах. Захисти нас від усякого зла і настанови на шлях спасіння, щоб ми з радістю прославляли ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
Народні вірування та прикмети
У народі цей день був відомий як Міхей Вітродуй. Традиційно спостерігали за вітром, щоб визначити погоду на осінь.
Народні прикмети:
- Якщо на Міхея віє сильний вітер, осінь буде вітряною та дощовою.
- Спостерігали за журавлями: якщо вони летять високо і не поспішаючи, осінь буде сухою і теплою.
- Якщо на полі ще немає роси, то чекай на холодну погоду.
