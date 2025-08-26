Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 27 серпня: традиції та молитви

27 серпня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Пімена Великого

27 серпня за новим церковним календарем вшановується пам'ять преподобного Пімена Великого. Це день, коли віряни згадують проповідника, який став прикладом для багатьох і залишив після себе потужну духовну спадщину.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 27 серпня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті преподобного Пімена Великого

27 серпня Православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого. Він жив у IV столітті в Єгипті і вважається одним із засновників чернецтва. Пімен був відомий своєю аскезою, мудрістю і відданістю служінню Богу, він провів більшу частину життя в пустелі, ставши духовним наставником для багатьох. Його наставляння були лаконічними і глибокими, за що він і отримав своє прізвисько – Великий.

Молитви дня

Молитва преподобному Пімену Великому

О, преподобний отче Пімене, правило віри і образ лагідності! Молимо тебе, наставнику нашого спасіння, що невтомно трудився заради Господа, зглянься на нас, грішних. Вимоли нам у Бога прощення гріхів, зміцнення у вірі та терпіння в скорботах. Захисти нас від усякого зла і настанови на шлях спасіння, щоб ми з радістю прославляли ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день був відомий як Міхей Вітродуй. Традиційно спостерігали за вітром, щоб визначити погоду на осінь.

Народні прикмети:

  • Якщо на Міхея віє сильний вітер, осінь буде вітряною та дощовою.
  • Спостерігали за журавлями: якщо вони летять високо і не поспішаючи, осінь буде сухою і теплою.
  • Якщо на полі ще немає роси, то чекай на холодну погоду.

