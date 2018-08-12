Діти загиблих захисників України мають бути переведені з контракту на бюджет - Міносвіти



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Вступна кампанія

Між пільговиками розподілять 7623 бюджетні місця

До 18 серпня триватиме переведення абітурієнтів, які належать до пільгових категорій, з контрактних місць на бюджетні. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

Цього року на зарахування на бюджет були рекомендовані 58875 вступників на бакалаврат, з яких 51 252 (майже 87%) абітурієнтів вже подали необхідні документи і зараховані до вишів.

Місця 12,9% вступників, які відмовились від своїх бюджетних місць, займуть пільговики. Першим, кому передадуть вакантні бюджетні місця, це діти загиблих захисників України. Після них на безкоштовне навчання претендуватимуть особи з інвалідністю, учасники бойових дій, діти учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи, а також вступники, які бажають навчатися на спеціальностях технічно-природничого спрямування.

«Якщо дитина загиблого учасника війни на Сході України вступила в обраний нею університет на платне навчання, їй не доведеться їхати в інший університет, де є вільні місця, а бюджетне місце буде надано університету, куди вона вступила», - пояснила принцип розподілу міністр освіти Лілія Гриневич.

Цього року серед пільговиків 2175 осіб уже були зараховані за вступними іспитами (таким правом можуть користуватися, наприклад, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, учасники бойових дій) та 45 осіб за співбесідою (таке право надається особам з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю внаслідок війни). Разом їхня кількість становить близько 4,3% від загальної кількості зарахованих на бюджет. Є ще одна пільгова категорія - вступники з Криму і окупованих районів Донецької та Луганської областей, але для них вступна кампанія ще триває.

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