Трамп показав логотип космічних військ США

Космічні війська стали шостим родом військ США і першим новим із 1947 року

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 24 січня, опублікував у Twitter логотип космічних сил США.

За його словами, підсумкова емблема обрана після консультацій із «великими військовими лідерами» і дизайнерами.

«Радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої Чудової армії!» - написав американський лідер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT