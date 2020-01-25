Трамп показав логотип космічних військ США



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За словами Дональда Трампа, підсумкова емблема обрана після консультацій із «великими військовими лідерами» і дизайнерами

Космічні війська стали шостим родом військ США і першим новим із 1947 року

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 24 січня, опублікував у Twitter логотип космічних сил США.

За його словами, підсумкова емблема обрана після консультацій із «великими військовими лідерами» і дизайнерами.

«Радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої Чудової армії!» - написав американський лідер.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Нагадаємо, 19 лютого 2019 року президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

Повідомлялося, що бюджет нового відомства складе лише 100 млн доларів.

Космічне командування США існувало з 1985 до 2002 року та було результатом зусиль адміністрації Рональда Рейгана і його «стратегічної оборонної ініціативи». Однак після терактів 11 вересня 2001 року зусилля американських військових зосередилися на боротьбі з радикальним тероризмом.

Космічні війська США стали шостим родом військ США і першим новим із 1947 року, коли були сформовані Військово-повітряні сили.