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    У світі

    Трамп показав логотип космічних військ США

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    За словами Дональда Трампа,&nbsp;підсумкова емблема обрана після консультацій із &laquo;великими військовими лідерами&raquo; і дизайнерами - Трамп показав логотип космічних військ США
    За словами Дональда Трампа, підсумкова емблема обрана після консультацій із «великими військовими лідерами» і дизайнерами

    Космічні війська стали шостим родом військ США і першим новим із 1947 року

    Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 24 січня, опублікував у Twitter логотип космічних сил США. 

    За його словами, підсумкова емблема обрана після консультацій із «великими військовими лідерами» і дизайнерами.

     «Радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої Чудової армії!» - написав американський лідер.

    Нагадаємо, 19 лютого 2019 року президент США Дональд Трамп підписав політичну директиву про створення Космічних сил для «стримування агресії та захист інтересів» США у космосі.

    Повідомлялося, що бюджет нового відомства складе лише 100 млн доларів

    Космічне командування США існувало з 1985 до 2002 року та було результатом зусиль адміністрації Рональда Рейгана і його «стратегічної оборонної ініціативи». Однак після терактів 11 вересня 2001 року зусилля американських військових зосередилися на боротьбі з радикальним тероризмом.

    Космічні війська США стали шостим родом військ США і першим новим із 1947 року, коли були сформовані Військово-повітряні сили.

    США армія Дональд Трамп військові навчання космос
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