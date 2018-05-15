Доньки Порошенка випустилися з престижного коледжу у Великобританії - ЗМІ

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Фото: concordcollegeuk.com Євгенія та Олександра Порошенко у британському коледжі Concord

За інформацією ЗМІ, дочки президента будуть вступати в один з університетів Британії

Євгенія та Олександра Порошенко, 18-річні доньки президента України Петра Порошенка, закінчили навчання в британському коледжі Concord.

Незважаючи на те, що в британському коледжі «Конкорд» (Concord College) останній екзамен 30 червня, випускний тут вже відгуляли, пише видання «Страна».

«Традиційно тут, у коледжі, проходить Photo Day – заключна фотосесія для всіх учнів, а 12 травня вже відбувся випускний бал. Фотографували студентів коледжу «Конкорд», де навчаються діти з різних країн, на задньому дворі навчального закладу і неподалік від старовинного замку XIII століття – Актон-Барнелл (Acton Burnell)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що доньки-двійнята президента вчилися одразу у двох країнах. Олександра та Євгенія були ученицями столичного Кловського ліцею іноземних мов №77. Також вони є студентками коледжу «Конкорд» Великобританії. Відправити сестер за кордон нібито порадив старший син президента Олексій Порошенко.

Вручення дипломів та вечірка проходили в прикрашеному залі. Випускники традиційно у вечірніх сукнях і костюмах. Євгенія, одна з дочок-двійнят Порошенко, на випускному вечорі продемонструвала прекрасну фігуру і одягла стрічку «Випускник», додає видання.

За інформацією ЗМІ, дочки президента будуть вступати в один з університетів Великобританії.

«Це і не дивно, адже на даний момент Concord College займає почесне четверте місце за рівнем академічної підготовки серед учнів шкіл цієї країни. Випускники вступають в Оксфорд і Кембридж, LSE і Imperial College, Університет Лондона і багато інші вищі навчальні заклади по всій Європі», - додає видання.

В школі, що забезпечує повний пансіон, навчання коштує близько 1 млн 300 тис. грн на рік.