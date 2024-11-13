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Вартість проїзду на електротранспорті в Одесі зміниться з 1 грудня

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Вартість проїзду на електротранспорті в Одесі зміниться з 1 грудня
проїзні квитки в одеському електротранспорті з 1 грудня здорожчають
фото з відкритих джерел

Подорожчання відчую студенти, школярі та інші люди, які користуються місячним квитком на проїзд

У зв’язку з наміром КП «ОМЕТ» змінити з 1 грудня 2024 року тарифи на послуги з перевезення міським електричним транспортом (трамваєм, тролейбусом) і фунікулером, Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради пропонує встановити вартість постійних проїзних квитків у розмірі. Про це пише Одеська міська рада.

Для учнів закладів загальної середньої освіти денної форми навчання:

  • трамвай – 120,00 грн,
  • тролейбус – 120,00 грн,
  • трамвай-тролейбус – 160,00 грн.

Крім того, вартість зміниться і для студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації та учнів закладів професійної освіти денної форми навчання.

А саме:

  • трамвай – 240,00 грн,
  • тролейбус – 240,00 грн,
  • трамвай-тролейбус – 340,00 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств, установ та організацій (за безготівковим розрахунком):

  • трамвай – 630,00 грн;
  • тролейбус – 630,00 грн;
  • трамвай-тролейбус – 756,00 грн.

Для населення:

  • трамвай – 420,00 грн;
  • тролейбус – 420,00 грн;
  • трамвай-тролейбус – 567,00 грн.

Нагадаємо, що через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. «Главком» проаналізував, що може змінитися для пасажирів найближчим часом.

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Теги: тарифи Одеса навчання послуги населення пальне

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