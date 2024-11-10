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На Закарпатті батьків штрафуватимуть за прогули дітей у школі

Ірина Бура
glavcom.ua
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На Закарпатті батьків штрафуватимуть за прогули дітей у школі
Батьки зобов’язані документально підтверджувати причини відсутності дітей
фото з відкритих джерел

За прогули уроків, паління та хуліганство дітей із батьків стягуватимуть штрафи

У Закарпатській області, зокрема в місті Рахів, батьків зобов’яжуть нести відповідальність за відсутність їхніх дітей на заняттях, а також за інші порушення, такі як куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки та хуліганство. Про це повідомила Рахівська міська рада.

Згідно з новими правилами, батьки можуть отримати штрафи за пропуски занять їхніми дітьми, а також за інші правопорушення неповнолітніх. Відповідальність накладатиметься за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку першого порушення штрафи становитимуть від 850 до 1700 грн, а при повторному порушенні протягом року – від 1700 до 5100 грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, якщо учень відсутній на заняттях без поважних причин протягом 10 днів поспіль, навчальний заклад має повідомити про це поліцію та службу у справах дітей для подальших дій.

Батьки зобов’язані документально підтверджувати причини відсутності дітей – медичною довідкою або письмовим поясненням.

Нагадаємо, Влада Польщі зобов'язала із вересня усіх українських дітей відвідувати школи або дитячі садочки. У разі невиконання цього обов'язку, батьків можуть оштрафувати та розпочати провадження. Введення обов'язкового навчання для українських дітей у вересні, без сумніву, збільшить чисельність дітей у класах, що вимагатиме підвищення наповнюваності класів. Міністерство на чолі з Барбарою Новіцькою планує змінити положення щодо організації навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України. Зараз у польській системі освіти навчаються 134 тисячі українських дітей, і з вересня ця кількість може зрости ще на 80 тисяч через запровадження обов'язкового навчання. Якщо вимоги не будуть виконані, батьки можуть отримати штраф у розмірі 100 злотих, а з червня 2025 року таких українців можуть позбавити права на виплату 800+.

Теги: штраф навчання батьки влада

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