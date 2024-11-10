На Закарпатті батьків штрафуватимуть за прогули дітей у школі

За прогули уроків, паління та хуліганство дітей із батьків стягуватимуть штрафи

У Закарпатській області, зокрема в місті Рахів, батьків зобов’яжуть нести відповідальність за відсутність їхніх дітей на заняттях, а також за інші порушення, такі як куріння, вживання алкоголю, дрібні крадіжки та хуліганство. Про це повідомила Рахівська міська рада.

Згідно з новими правилами, батьки можуть отримати штрафи за пропуски занять їхніми дітьми, а також за інші правопорушення неповнолітніх. Відповідальність накладатиметься за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У випадку першого порушення штрафи становитимуть від 850 до 1700 грн, а при повторному порушенні протягом року – від 1700 до 5100 грн.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, якщо учень відсутній на заняттях без поважних причин протягом 10 днів поспіль, навчальний заклад має повідомити про це поліцію та службу у справах дітей для подальших дій.

Батьки зобов’язані документально підтверджувати причини відсутності дітей – медичною довідкою або письмовим поясненням.

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