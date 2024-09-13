$2 тис. за вступ на аспірантуру: затримано проректора столичного вишу (фото)

Під час отримання $2 тис. проректора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України

У Києві затримали проректора університету під час отримання $2 тис. за допомогу військовозобов’язаному у вступі до аспірантури. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, чоловік на прохання свого знайомого звернувся до проректора одного зі столичних університетів з питанням щодо процедури вступу до аспірантури на денну форму навчання. Це давало б право отримати відстрочку від мобілізації.

Проректор повідомив, що серед вступників наразі велика конкуренція, проте він зможе вирішити питання із членами екзаменаційної комісії, оцінивши свої «послуги» у $2 тис.

Зрештою 28-річний чоловік вступив на одне з двох бюджетних місць в аспірантурі за напрямом підготовки «Публічне управління та адміністрування». Зазначимо, що на ці місця претендувало 12 абітурієнтів.

Під час отримання $2 тис. проректора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час отримання $2 тис. проректора затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України фото: Київська міська прокуратура, Facebook

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва проректору університету повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на членів екзаменаційної комісії (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, на Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК. Вони за гроші допомагали військовозобов'язаним отримати електронний код для ідентифікації в системі «Оберіг», відтермінувати чи уникнути військової служби. Повідомляється, що начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1000 доларів «винагороди» він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.