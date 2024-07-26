Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
Міністерство освіти та науки вирішило змінити правила вступу на аспірантуру через великий ажіотаж серед військовозобов'язаних
фото з відкритих джерел

Мін’юст вирішив не скасовувати наказ Міносвіти, за яким навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку від мобілізації

Наказ Міністерства освіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі. Причиною цьому стало Міністерство юстиції, яке вирішило, що для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні обставини. Про це пише «Судово-юридична газета».

У відповідь на повідомлення Державної регуляторної служби від 19 липня, яка вважала за потрібне провести перевірку цих наказів, Мін'юст зазначив, що відсутні обставини, визначені ч. 1 ст. 25 закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів.

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

Раніше стало відомо, що Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році.

До слова, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.

Читайте також: Аспірантура як лазівка для ухилянтів. Що говорить Конституція про нацбезпеку і право на освіту?
Теги: мобілізація Міністерство юстиції Міністерство освіти і науки навчання освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Університет перевищив допустиму кількість студентів, яких можна зарахувати на певні спеціальності
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
24 липня, 16:12
Згідно з чинним законодавством заброньованим не потрібно проходити ВЛК
Мінцифри пояснило, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК
24 липня, 15:13
Сума гранту визначається індивідуально для кожного вступника
Студенти зможуть отримувати гранти на навчання через «Дію»
19 липня, 09:10
«Нинішня школа є продукт таких проривних інновацій попереднього фазового переходу. Це було цілу епоху тому»
Сучасна освіта більше не працює? Вже ніхто не знає правильних відповідей
18 липня, 21:10
В Україні вже сформовано батальон «Характерники», який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі
Мобілізація засуджених: Малюська повідомив, коли перша група бійців вирушить на фронт
11 липня, 14:44
В Україні продовжують працювати 197 шкіл, де навчання ведеться мовами національних меншин
Сотні шкіл в Україні навчаються мовами нацменшин, навіть російською
10 липня, 22:00
Українці працювали у Польщі нелегально, прибираючи готель
Польща проводить облави в готелях через працівників-нелегалів з України
9 липня, 06:02
Викрито низку схем ухилення від мобілізації
Викрито низку схем ухилення від мобілізації, до якої причетні ТЦК
28 червня, 12:11
Київ другий рік поспіль посідає антирейтинг The Economist
Київ опинився в десятці найгірших для життя міст за версією The Economist
26 червня, 22:36

Наука та освіта

Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації
Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти
Уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
Міносвіти анулювало ліцензію на навчання в аспірантурі одному з вишів Запоріжжя
«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи
«Здоровий глузд програв». Садовий розповів, коли у Львові діти підуть до школи
Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
Мерія Львова просить уряд дозволити самостійно планувати навчальний рік
Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати
Початок і завершення навчального року у школах: Кабмін затвердив дати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
30K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9744
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
8547
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8441
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua