Мін’юст позбавив права аспірантів-контрактників на відстрочку від мобілізації

Міністерство освіти та науки вирішило змінити правила вступу на аспірантуру через великий ажіотаж серед військовозобов'язаних

Мін’юст вирішив не скасовувати наказ Міносвіти, за яким навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку від мобілізації

Наказ Міністерства освіти, який унеможливив відстрочку аспірантам-контрактникам, залишиться в силі. Причиною цьому стало Міністерство юстиції, яке вирішило, що для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів відсутні обставини. Про це пише «Судово-юридична газета».

У відповідь на повідомлення Державної регуляторної служби від 19 липня, яка вважала за потрібне провести перевірку цих наказів, Мін'юст зазначив, що відсутні обставини, визначені ч. 1 ст. 25 закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», для скасування рішення про державну реєстрацію цих наказів.

Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки змінює правила вступу. Все через те, що з початком великої війни виник ажіотаж на аспірантуру, так як навчання на цій формі дає відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, в Україні 2024 року зі 100 тис. вступників до аспірантури понад 90% – це чоловіки призовного віку, які вже мають ступінь магістра.

Раніше стало відомо, що Міністерство освіти України посилює правила вступу в аспірантуру цього року. Також 2024 року запровадить спеціальні державні іспити для тих, хто вступив на аспірантуру у 2022 році.

До слова, Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 9 листопада цього року.