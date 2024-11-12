Мобілізація хворих на ВІЛ та туберкульоз. Нардеп Федієнко розкритикував новий наказ

«Нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано, «розумова відсталість»

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко повідомив, що після спільного наказу Міноборони та МОЗ № 402 до лав ЗСУ мобілізують осіб, які мають низку проблем зі здоров’ям. Про це він написав у соцмережах.

За словами Федієнка, він не розуміє, чим мотивувались міністерства, ухвалюючи такий наказ, однак вже тоді керівники ТЦК і СП нібито називали його «повною дурістю».

«Що маємо, мобілізація, ВІЛ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину де у висновку ВЛК написано, розумова відсталість такої-то ступені, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку, і тд», – написав нардеп.

Нардеп закликав Міноборони та Міністерство охорони здоров’я переглянути наказ і запропонував працівникам цих відомств виконати будь-яке завдання на полігоні, з умовами, коли вони не чують, а командир дає команду.

Раніше Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

«Звісно, при всій повазі до жіночої військової спільноти, я багато зустрічав жінок на фронті, на різноманітних посадах. Але дійсно, у Збройних Силах України, наприклад, не вистачає фінансистів», – йдеться у заяві.

До слова, в застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Про це повідомило Мністерство оборони України.

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна в AppStore і PlayMarket.

Наразі сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідностія, а також студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або після магістра навчаються на аспірантурі.