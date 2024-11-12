Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років

Нові правила видачі віз вплинуть на плани мільйонів іммігрантів та звичайних мандрівників

Намагаючись обмежити імміграцію, Канада оновила політику видачі віз, відмовившись від безумовних 10-річних багаторазових документів. Згідно з новими правилами, співробітники імміграційної служби отримали більше повноважень при визначенні типу та терміну дії візи, що видається. А це означає, що у туриста немає впевненості, що він отримає довгострокову візу. Про це пише Vancouverok.

«Багаторазові візи, видані на максимальний термін дії, більше не вважаються стандартним документом. Співробітники можуть самостійно приймати рішення про видачу одноразової чи багаторазової візи та визначати термін дії», – йдеться у заяві Міністерства міграції, біженства та громадянства Канади (IRCC).

Оновлення політики надає співробітникам імміграційної служби більшу свободу дій, дозволяючи їм ретельніше оцінювати обставини заявника, щоб визначити тип і термін дії візи, що видається. Тобто, на зміну американському підходу приходить європейський принцип видачі шенгенської візи.

Тепер при прийнятті рішення про тип та тривалість візи офіцерам рекомендується враховувати мету візиту заявника, його фінансове становище, стан здоров'я та зв'язку з рідною країною. У міру розширення повноважень співробітників посилиться контроль. Від заявників можуть вимагати надати більше доказів, які б підтверджували необхідність багаторазової візи, в тому причин для багаторазових поїздок.

Нагадаємо, Канада припинила дію тимчасової державної програми для громадян України, яка дозволяла швидко отримати постійне місце проживання в країні, якщо у них є родичі в Канаді. Ця програма була створена для підтримки українських сімей, розділених через війну з Росією, однак більше нових заявок за нею приймати не будуть.