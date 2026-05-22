Уряд розширює програми перекваліфікації жінок у «чоловічі» професії

Вікторія Літвінова
Освітня програма вже охопила понад сотню учасниць
фото ілюстративне
Свириденко: ваучери та Reskilling Ukraine допоможуть залучити жінок до затребуваних спеціальностей

Кабінет міністрів збільшує підтримку програм навчання та перекваліфікації, аби залучити жінок до спеціальностей, де через мобілізацію бракує фахівців. Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у своєму Telegram-каналі після робочого візиту на Вінниччину, пише «Главком».

Чому жінки йдуть у «чоловічі» фахи

Під час виїзного засідання уряду на Вінниччині прем'єрка відвідала підприємство «Промавтоматика» – виробника електротехнічного обладнання, яке працює на ринку вже 26 років і забезпечує роботою понад 800 людей. Саме тут в умовах кадрового дефіциту запустили власну освітню ініціативу – програму «Монтажниця СЕС». Завдяки їй понад 150 жінок з різних регіонів країни опанували спеціальність монтажника сонячних електростанцій.

Свириденко зазначила, що досвід підприємства відображає загальну тенденцію: ринок праці сигналізує про брак кадрів у галузях, де традиційно переважали чоловіки. Відповідаючи на цей запит, уряд розвиває кілька інструментів одночасно – ваучери на навчання, програми перекваліфікації та Reskilling Ukraine.

«Українська економіка потребує фахівців. Разом із бізнесом працюємо над залученням жінок до професій, які раніше вважалися чоловічими», – підкреслила прем'єрка.

Кого навчають і за якими спеціальностями

Програми орієнтовані на широкий спектр затребуваних фахів: водійок вантажівок, операторок техніки, автомеханікинь, зварювальниць. Окремо прем'єрка наголосила, що бізнес виступає не лише замовником кадрів, а й активним учасником підготовки – навчаючи жінок безпосередньо на виробництві.

Паралельно на виїзному засіданні уряд ухвалив низку рішень для підтримки регіону в цілому: доручив Мінфіну опрацювати зміни до бюджетного законодавства щодо закупівлі резервних джерел живлення для лікарень і шкіл, врегулював питання фінансування компенсацій за пошкоджене майно в межах програми «єВідновлення» (понад 500 заявок по області), а також передбачив механізми компенсації місцевим бюджетам витрат на виплату зарплат педагогам і соціальним працівникам.

Нагадаємо, раніше уряд запустив експериментальний проєкт із грантами на навчання для фахівців оборонно-промислового комплексу та інших пріоритетних галузей. Цього року державна підтримка становить до 30 тис. грн на здобуття повної кваліфікації та до 15 тис. грн – на часткову. Аналогічні суми передбачені як компенсація роботодавцям, які інвестують у підготовку кадрів.

До слова, «Главком» раніше писав про те, які «чоловічі» спеціальності жінки опановують найчастіше – серед них машиністки котелень, водійки громадського транспорту, електрозварювальниці.

