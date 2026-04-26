Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»

У військовому середовищі в людей часто відкриваються таланти, які ніяк не проявлялися в цивільному житті

Люди, котрі не з власної волі потрапили до Збройних сил, воюють дуже по-різному. Шлях від «бусифікованого» новобранця до бойового лідера цілком реальний, хоча він і не відбувається за один день. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади підполковник Руслан Граніт Габінет.

Комбриг зазначає, що зазвичай новоприбулі бійці відчувають сильний страх через поширені міфи.

«Є такі, які спочатку бояться, а потім поступово вливаються в нове середовище і кажуть: «Я думав, буде гірше, я думав, одразу піду на штурм», – розповідає Граніт.

Насправді ж після потрапляння в підрозділ починається тривалий етап підготовки, де командири вивчають людей, а бійці згуртовуються та починають комунікувати між собою.

У військовому середовищі в людей часто відкриваються таланти, які ніяк не проявлялися в цивільному житті. Руслан Габінет наводить приклад воїнів, які раніше працювали на заводах звичайними пакувальниками, але на полігоні чи в зоні бойових дій виявилися здібними тактиками. За словами підполковника, такі бійці мають хист до орієнтування на місцевості, швидко опановують вогневу підготовку та, головне, не бояться брати на себе відповідальність за інших.

Саме через таку комунікацію та навчання вчорашні цивільні перетворюються на справжніх лідерів і стають командирами відділень.

«Вони починають більш активно працювати з людьми, навчаються, розуміють хід бою. З «бусифікованих» вони стають тими, хто готовий ухвалювати рішення», – наголошує командир.

Підполковник Руслан Габінет упевнений: навіть за умов примусової мобілізації якісна підготовка та правильне ставлення командирів дозволяють виховати гідних воїнів.

Руслан Граніт Габінет – досвідчений бойовий офіцер. Він брав участь в обороні Торецька та Бахмута. У 2022 році прийняв командування батальйоном прямо під час боїв за Майорськ після поранення комбата і зумів втримати позиції. З початку 2025 року він очолює 5-ту ОВМБР, яка нині виконує завдання на одній з найважчих ділянок фронту.

