Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»
Зазвичай новоприбулі бійці відчувають сильний страх через поширені міфи
фото з відкритих джерел

У військовому середовищі в людей часто відкриваються таланти, які ніяк не проявлялися в цивільному житті

Люди, котрі не з власної волі потрапили до Збройних сил, воюють дуже по-різному. Шлях від «бусифікованого» новобранця до бойового лідера цілком реальний, хоча він і не відбувається за один день. Як інформує «Главком», про це в інтерв’ю «Радіо «Свобода» розповів командир 5-ї окремої важкої механізованої бригади підполковник Руслан Граніт Габінет.

Комбриг зазначає, що зазвичай новоприбулі бійці відчувають сильний страх через поширені міфи.

«Є такі, які спочатку бояться, а потім поступово вливаються в нове середовище і кажуть: «Я думав, буде гірше, я думав, одразу піду на штурм», – розповідає Граніт.

Насправді ж після потрапляння в підрозділ починається тривалий етап підготовки, де командири вивчають людей, а бійці згуртовуються та починають комунікувати між собою.

У військовому середовищі в людей часто відкриваються таланти, які ніяк не проявлялися в цивільному житті. Руслан Габінет наводить приклад воїнів, які раніше працювали на заводах звичайними пакувальниками, але на полігоні чи в зоні бойових дій виявилися здібними тактиками. За словами підполковника, такі бійці мають хист до орієнтування на місцевості, швидко опановують вогневу підготовку та, головне, не бояться брати на себе відповідальність за інших.

Саме через таку комунікацію та навчання вчорашні цивільні перетворюються на справжніх лідерів і стають командирами відділень.

«Вони починають більш активно працювати з людьми, навчаються, розуміють хід бою. З «бусифікованих» вони стають тими, хто готовий ухвалювати рішення», – наголошує командир.

Підполковник Руслан Габінет упевнений: навіть за умов примусової мобілізації якісна підготовка та правильне ставлення командирів дозволяють виховати гідних воїнів.

Руслан Граніт Габінет – досвідчений бойовий офіцер. Він брав участь в обороні Торецька та Бахмута. У 2022 році прийняв командування батальйоном прямо під час боїв за Майорськ після поранення комбата і зумів втримати позиції. З початку 2025 року він очолює 5-ту ОВМБР, яка нині виконує завдання на одній з найважчих ділянок фронту.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.

Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»
Комбриг бойової бригади розповів, як воюють «бусифіковані»
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
Хто потрапляє до війська у 2026 році: комбриг склав портрет мобілізованого
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
Чорнобильська АЕС у великих боргах перед Пенсійним фондом. Ексклюзив «Главкома» (документ)
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
Серце воїна зупинилося за кілька днів до омріяної відпустки. Згадаймо Ігоря Круглика
Чорнобильська катастрофа: як це сталося 40 років тому
Чорнобильська катастрофа: як це сталося 40 років тому
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
26 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони

