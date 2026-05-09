На скільки зросте зарплата військових: Гончаренко розповів, що передбачають нові контракти

Надія Карбунар
Базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень
В Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Зокрема, базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень. Про це йдеться в анонсованих раніше президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Михайлом Федоровим проєктах нових контрактів, які почали розсилати військовим. Як інформує «Главком», таку заяву зробив народний депутат Олексій Гончаренко.

Також пропонується щорічна винагорода за укладання контракту у розмірі 27 тисяч гривень та додаткова щомісячна виплата за підписання контракту – 10 тисяч гривень.

Окремі виплати передбачені за виконання бойових завдань. Зокрема, за взяття противника в полон пропонують виплачувати 250 тисяч гривень, за знищення противника – 25 тисяч гривень.

Крім того, у проєкті контрактів ідеться про виплати за захоплення позицій – 40 тисяч гривень на день, за відновлення позицій – 20 тисяч гривень на день, а також 8,7 тисячі гривень за виконання завдань на лінії бойового зіткнення.

 

