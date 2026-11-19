Запровадити додаткові фільтри під час вступу до закладів освіти, щоб перекрити схему ухилення від мобілізації через студентський квиток, юридично можливо. Для цього необхідно внести зміни до законодавства про мобілізацію. Про це повідомив міністр освіти і науки України Андрій Бутенко в інтерв’ю «Суспільному», передає «Главком».

За словами очільника МОН, питання обмежень для вступників виходить за межі суто освітнього процесу, оскільки зачіпає конституційні права громадян. Наразі відповідну дискусію щодо можливих законодавчих змін ведуть Міністерство оборони та інші профільні відомства.

Водночас Бутенко не дав однозначної відповіді щодо того, чи підтримує він ідею вікового цензу для абітурієнтів. Міністр наголосив, що під час розробки такого законопроєкту важливо врахувати всі нюанси, аби не обмежувати право людей на здобуття знань.

«Мені прикро, що освіта стала місцем, куди люди йдуть не за знаннями, а щоб заховатися», – підкреслив очільник міністерства.

Проблема масового вступу чоловіків віком понад 25 років заради відстрочки фіксується з 2022 року. Пік припав на 2024 рік – тоді студентами різних закладів освіти стали понад 100 тис. чоловіків цієї вікової категорії. Найбільший наплив спостерігався у закладах фахової передвищої та професійної освіти.

Міністр звернув увагу на суттєву диспропорцію: якщо у більшості університетів частка студентів 25+ становить близько 2,5%, то в окремих приватних закладах цей показник сягав 90%.

Щоб протидіяти фіктивному навчанню, МОН спільно з Державною службою якості освіти проводить ретельні перевірки. Якщо заклади не можуть підтвердити реальне відвідування занять студентами, таких вступників відраховують. Лише з 2025 року за невиконання навчального плану навчання втратили близько 50 тис. чоловіків віком понад 25 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що у січні 2027 року Державна служба якості освіти повторно перевірить університети, у яких навчаються чоловіки віком понад 25 років. Причиною стало різке збільшення кількості студентів цієї вікової категорії: з близько 30 тис. у 2021–2022 навчальному році до 217 770 нині. В окремих закладах вони становлять до 98% від загальної кількості здобувачів освіти. Під час перевірок служба планує з'ясувати, чи дотримуються університети вимог зарахування, чи належно організований освітній процес та чи справді студенти опановують навчальні програми.