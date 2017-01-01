Медуніверситет ім. Богомольця взяв курс на омолодження

Омолодження викладацького складу серед головних пріоритетів медуніверситету

З 2014 року з приходом на посаду ректора Катерини Амосової університетське життя зазнало докорінних змін, а одним із головних векторів університету став курс на його омолодження. Про це йдеться в публікації Газети по-українськи. Якщо 2014-го в університеті ім. Олександра Богомольця середній вік викладачів дорівнював 50 років, то вже 2017-го



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Омолодження викладацького складу серед головних пріоритетів медуніверситету

З 2014 року з приходом на посаду ректора Катерини Амосової університетське життя зазнало докорінних змін, а одним із головних векторів університету став курс на його омолодження. Про це йдеться в публікації Газети по-українськи.

Якщо 2014-го в університеті ім. Олександра Богомольця середній вік викладачів дорівнював 50 років, то вже 2017-го помолодшав на три роки і склав 47 років.

У виші створено кадровий резерв на посади ректора, проректорів, завідувачів кафедр. Резерв на посади завідувачів кафедр існує на 85 (98,8%) кафедрах університету. Він забезпечений докторами наук із середнім віком 54,7 рік і доцентами, кандидатами наук із середнім віком 49,7 років.

За словами доцента кафедри, декана 2-го медичного факультету Наталії Літвінової, 2016-го в університеті з кадрового резерву вперше обрали 16 завідувачів кафедр і двох деканів. А 2017 року кадровий резерв забезпечив вуз трьома новими завідувачами кафедр, одним деканом факультету, завідувачем центру підвищення кваліфікації викладачів Інституту післядипломної освіти, завідувачем навчально-методичної лабораторії Інституту післядипломної освіти.

Студенти зазначають, що тепер в медуніверситеті більше свободи та можливостей для самоврядування.

«Теперішні студенти мають набагато більше інструментів самоврядування. Вони вільніші й не відчувають того тиску, що відчували ми у 2012–2013 роках. У ті часи варто було приїхати до університету якомусь високопосадовцю — миттю перекривали дороги, нас шикували в коридорі «для привітання». Із 2014-го такі явища зникли», — розповідає випускник НМУ ім. Олександра Богомольця 2016 року Арман Качарян.

Голова Студентського парламенту Костянтин Ковалішин розповів, що завдяки співпраці з адміністра­цією університету ми створили перший у закладі «воркспейс» (місце зустрічі замовників і виконавців певних послуг. — ГПУ), де студенти мають можливість вільно користуватися wi-fi, спілкуватися, працювати над проектами.

Він також розповів, що в університеті працює антикорупційний комітет. Завдяки роботі якого, наприклад, навесні 2017-го з університету відрахували «студентів-рєшал», які за гроші пропонували допомогу у складанні іспитів.

Окрім участі у важливих управлінських рішеннях, студентський Парламент займається організацією різноманітних творчих, культурних, волонтерських і спортивних заходів, виступає з ініціативами для покращення студентського життя та навчання.