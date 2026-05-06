Метінвест Політехніка спільно зі «Школою відновлення громад» готує управлінців для повоєнної відбудови України

Христина Жиренко
Проєкт реалізується за підтримки міжнародних і українських партнерів

У Києві завершився другий набір до «Школи відновлення громад» - національної ініціативи, яка спрямована на підготовку управлінських команд для повоєнної відбудови України. Протягом шести місяців представники 40 громад із 17 регіонів напрацьовували практичні рішення для розвитку територій, зокрема прифронтових і деокупованих. 

Програма побудована як інтенсивний курс, який включає п’ять модулів та 158 годин навчання за участі 36 українських і міжнародних експертів. Учасники працювали над питаннями економічного розвитку, залучення інвестицій, трансформації територій і збереження людського капіталу. Результатом стали 29 профілів відновлення – практичні дорожні карти для громад.

Освітнім партнером проєкту другий рік поспіль виступає технічний університет «Метінвест Політехніка». У закладі зазначають, що участь у таких ініціативах дозволяє адаптувати навчальні програми до реальних потреб громад.

«Відновлення України це насамперед про людей, які здатні діяти. Освіта має давати практичний результат і вже сьогодні працювати на відновлення країни», – каже ректор університету Олександр Поважний.

Учасники програми підкреслюють, що отримані знання дозволили сформувати чіткі плани відновлення та розвитку громад. Зокрема, представники місцевої влади відзначають можливість обміну досвідом між громадами з різними умовами – від тилових до тих, що пережили окупацію.

Проєкт реалізується за підтримки міжнародних і українських партнерів, зокрема Ради Європи та Фонду Ріната Ахметова. За два випуски «Школа відновлення громад» підготувала понад 230 управлінців, які залучені до процесів відбудови країни.

Нагадаємо, перший український недержавний гірничо-металургійний університет «Метінвест Політехніка», яий  цьогоріч випустив майже 50 магістрів та оголосив про старт п’ятої вступної кампанії. В університеті студенти працюють із реальними кейсами підприємств і проходять стажування безпосередньо на виробництві. Освітні програми охоплюють як класичні металургійні напрями, так і сучасні – ІТ, автоматизацію, енергетику та управління.

