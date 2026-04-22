«Я не достойний тієї трійки!» Козловський звернувся до своєї вчительки з музики на концерті (відео)

Юлія Відміцька
Віталій Козловський зі своєю вчителькою з музики Іриною Михайлівною
колаж: glavcom.ua

У шкільні роки Козловський отримав низьку оцінку з музики в табелі

На концерт українського співака Віталія Козловського завітала його вчителька з музики. Артист виступав у рідному місті – Львові та зі сцени звернувся до своєї вчительки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Віталія Козловського.

Перед тим, як виконати одну зі своїх пісень, Віталій Козловський зі сцени повідомив, що в залі серед глядачів сидять вчительки, які його навчали. «Знаєте тут у залі сьогодні присутні мої вчителі зі школи. А де вони є? Я хочу на них подивитися», – запитав співак. Після чого вчительки в залі відреагували на питання артиста. «Мої красуні. Ви не змінилися, такі, як були 20 років тому, такі й залишилися класні», – висловився виконавець.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Однак на цьому арстит не зупинився та вирішив пригадати одній зі своїх вчительок про оцінку, яку вона йому поставила у табелі. Як з’ясувалося, вчителька з музики Ірина Михайлівна свого часу поставила Віталію Козловському низьку оцінку.

«Слухайте, Ірино Михайлівно. Щоб ви розуміли Ірина Михайлівна – це вчителька з музики, яка поставила мені в табель трійку. Я все своє життя хотів вам довести, що не достойний тієї трійки», – сказав співак.

Водночас сама вчителька із залу вигукнула, що поставила Козловському четвірку. Після концерту артист запросив своїх вчителів до гримерки, де подарував їм по одній троянді.

«У шкільному атестаті в мене була єдина трійка з музики! Сьогодні на концерті у Львові були мої вчителі. І я сподіваюсь, що нарешті виправив оцінку», – додав до свого допису Віталій Козловський.

Нагадаємо, Віталій Козловський був змушений зупинити свій концерт у Кременчуці 10 березня.  Виконавець розповів, що через проблеми зі здоров’ям у нього зник голос, що унеможливило подальше перебування на сцені. У артиста повне незмикання голосових зв’язок. Козловський емоційно звернувся до прихильників, зазначивши, що дуже чекав на цю зустріч, проте хвороба внесла свої корективи.

Також повідомлялося, Віталій Козловський розповів, як він поставився після початку повномасштабного вторгнення до свого виступу на 9 травня у Москві у 2018 році. За його словами, він не неодноразово перепрошував за свій вчинок.

