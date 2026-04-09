Одеський університет не може розпочати розслідування про скандального викладача Музичка: у чому причина

За публікації у соціальній мережі доктор історичних наук «вляпався» у скандал

Професор Одеського національного університету імені Мечникова Олександр Музичко перестав виходити на зв'язок

Керівництво Одеського національного університету імені Мечникова не може розпочати службове розслідування щодо викладача Олександра Музичка, оскільки той не відповідає на дзвінки та закрив свої профілі у соцмережах. Про це заявила проректорка Одеського національного університету Майя Ніколаєва, інформує «Главком».

За словами проректорки Одеського національного університету Майї Ніколаєвої, наразі не стоїть питання про звільнення Олександра Музичка – йдеться виключно про перевірку.

«Ми поки не розглядаємо питання про звільнення Олександра Музичка. Йдеться лише про службове розслідування, яке ми не можемо почати, адже він не йде на контакт із керівництвом й не відповідає на дзвінки», – пояснила проректорка.

Також вона зазначила, що окрім обурених закликів громадськості про звільнення викладача в університеті планують розглянути заяви та скарги студентів.

Що передувало

Повідомляється, що у соцмережі Олександр Музичко використав різкі та образливі формулювання про померлого актора «Маски-шоу» Володимира Комарова. «Українофобчик, пияка, кривляка, ліцедій» – це не всі слова, які доктор історичних наук наділив померлого актора Володимира Комарова.

Також викладач припустився критичних та неоднозначних оцінок щодо самої Одеси. «Трагікомічне місто. Цінності та герої – просто відпад. Втім, стан справ в інших містах ненабагато кращий», – написав Олександр Музичко.

Реакція громадськості та університету

Публікації доктора історичних наук Олександра Музичка у Facebook стали об'єктом жорсткої критики з боку активістів, студентів та колег-науковців. Головні претензії громадськості стосуються форми та змісту його дописів, які багато хто розцінив як неетичні.

Керівництво вишу відреагувало на численні скарги та обговорення постів викладача, які частина громадськості розцінила як суперечливі. Наразі в університеті створено спеціальну комісію, яка має надати етичну та правову оцінку публікаціям історика.

Реакція Музичка

У коментарі Суспільному Олександр Музичко повідомив, що виправдовуватись не планує: «Уся моя діяльність відома багато років. Вона яскраво націоналістична, деколонізаційна. Противники теж відомі. Тепер хай кожен робить висновки, виходячи зі свого світогляду. суспільство в нас чітко розколото на два табори: український та російський», – заявив викладач.

«Главком» сподівається, що доктор історичних наук, викладач кафедри історії України Одеського університету Олександр Музичко знайде для видання час і прокоментує нинішню ситуацію.

