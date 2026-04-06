Ректор пояснив, чому під час війни кількість аспірантів в університеті Шевченка різко зросла

У Київському національному університеті ім. Шевченка за час війни зменшилася кількість бакалаврів, каже Бугров

У 2020 році в Київському національному університеті вчилося 862 аспіранти, у 2025-му – вже 1532

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за час повномасштабної війни зменшилася кількість студентів-бакалаврів, натомість магістрів та аспірантів навпаки побільшало. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ректор столичного вишу Володимир Бугров.

За словами очільника університету, заклад загалом переживає загальний відтік студентів, оскільки здобувачі освіти тепер частіше обирають виші на заході країни. «До 2021 року включно двома найбільшими університетами України були Шевченка і КПІ, з 2022 року двома найбільшими університетами стали Львівська політехніка й університет Франка у Львові через відчуття безпечності. Хоча ми знаємо, що й там немає цієї безпеки», – пояснив Бугров.

Зокрема, як стверджує ректор, у Київському національному університеті ім. Шевченка за час війни зменшилася кількість бакалаврів – у 2020 році було 20 906 студентів, а в 2025-му – 19 904. Водночас є приріст магістрів – у 2020 році було 7179 студентів, у 2025-му – 7295.

«При цьому ми маємо найбільші серед українських вишів набори у 2024–2025 роках за формулою, визначеною Міністерством освіти. Чому? Бо Київський національний університет єдиний в Україні увійшов до найскладнішого наукового рейтингу – Шанхайського (Університет імені Тараса Шевченка потрапив до найавторитетнішого Академічного рейтингу університетів світу – Academic Ranking of World Universities 2024, відомого як Шанхайський рейтинг – «Главком»), – наголосив Бугров.

При цьому ректор зазначив: аспірантів у КНУ за останні роки навпаки побільшало: у 2020 році – 862, у 2021-му – 1097, у 2025-му – 1532.

«Серед аспірантів великий приріст через те, що нам два роки поспіль дають майже по 400 бюджетних місць – зараз же немає контракту на денній формі. Тим паче наш університет перший у багатьох наукових напрямах, тому маємо такий результат», – пояснив очільник вишу.

Як відомо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.