Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка

Ростислав Вонс
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Михайло Саакашвілі несподівано вирішив поділитися спогадами про Бугрова, який повторно балотується  на посаду ректора Київського національного університету

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі поділився спогадами про ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Зокрема, він пригадав, як керівник столичного вишу відмовився пускати його до корпусу, де колись навчався політик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Саакашвілі.

Як розповів Саакашвілі, він закінчив Київський національний університет з червоним дипломом, а через понад двадцять років йому було присвоєно звання почесного доктора КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

«Кілька років тому до мене в Київ приїхали кілька молодих дослідників із Грузії, і я хотів показати їм жовтий корпус, де я навчався на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. За розпорядженням Бугрова мене не пустили. Мені передали його слова про те, що моє відвідування будівлі університету призвело б до політизації процесу», – пригадав він.

За словами політика, спочатку він хотів демонстративно відмовитися від почесного звання, однак згодом передумав. «Переосмисливши ситуацію, я зрозумів, що Бугрови змінюватимуться, а університет залишиться найкращим спогадом моєї молодості. До речі, я чув, що в студентські роки Бугров активно доносив на інших студентів, і це мене не дивує. Саме такі комсомольці, як Бугров, намагалися вигнати мене з університету за політичні погляди у 1986 році», – зазначив Саакашвілі.

Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка фото 1

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.

Київщина: графіки відключення світла 8 квітня 2026 року
У Києві правоохоронці зірвали замах на одного з керівників Федерації роботодавців
На місці демонтованого Леніна – фонтан: як влада планує оновити центр Києва
Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка
«Туалетна схема» на 14 млн у Голосіївському районі: прокуратура йде до суду
Сім років тюрми за смерть пішохода на Оболоні: суд виніс вирок водію під дією наркотиків

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

