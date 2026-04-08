Саакашвілі з грузинської тюрми долучився до виборчої кампанії в Університеті Шевченка

Політик розповів, як Бугров відмовився впускати його до одного з корпусів столичного вишу

Михайло Саакашвілі несподівано вирішив поділитися спогадами про Бугрова, який повторно балотується на посаду ректора Київського національного університету

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі поділився спогадами про ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Зокрема, він пригадав, як керівник столичного вишу відмовився пускати його до корпусу, де колись навчався політик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Саакашвілі.

Як розповів Саакашвілі, він закінчив Київський національний університет з червоним дипломом, а через понад двадцять років йому було присвоєно звання почесного доктора КНУ ім. Т. Г. Шевченка.

«Кілька років тому до мене в Київ приїхали кілька молодих дослідників із Грузії, і я хотів показати їм жовтий корпус, де я навчався на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. За розпорядженням Бугрова мене не пустили. Мені передали його слова про те, що моє відвідування будівлі університету призвело б до політизації процесу», – пригадав він.

За словами політика, спочатку він хотів демонстративно відмовитися від почесного звання, однак згодом передумав. «Переосмисливши ситуацію, я зрозумів, що Бугрови змінюватимуться, а університет залишиться найкращим спогадом моєї молодості. До речі, я чув, що в студентські роки Бугров активно доносив на інших студентів, і це мене не дивує. Саме такі комсомольці, як Бугров, намагалися вигнати мене з університету за політичні погляди у 1986 році», – зазначив Саакашвілі.

Нагадаємо, 27 травня 2026 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться вибори ректора. Академічна спільнота має обрати керівника ключового вишу країни на наступні п’ять років.

Чинний ректор Володимир Бугров, який очолює університет з 2021-го, підтвердив намір балотуватися знову. І вже на старті перегонів він перебуває в епіцентрі одразу кількох резонансних скандалів.

Як відомо, Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію Бугрова за 2023 рік і стверджує, що нарахувало порушень майже на 900 тис. грн. Ректор звинувачення відкидає і називає їх політичним замовленням. Шевченківський районний суд Києва дійсно відхилив низку претензій НАЗК, але визнав Бугрова винним у порушенні, що пов’язане з використанням недорогого автомобіля сина. За даними відомства, ректор не вказав у декларації синів Volkswagen Golf 2015 року, вартістю 660 тис. грн, яким він нібито регулярно користувався. Ректор оскаржує і це рішення.

Крім того, з 2022 року за Бугровим тягнеться «секс‑скандал», і перед черговими виборами ректора він отримав нове продовження: в анонімному Telegram‑каналі з’явилося відео інтимного характеру, на якому, за твердженням авторів, фігурує ректор.