Школярі з України посіли друге місце на світовому техатоні

Команда з Ірпеня: платформа EyraLearning допомагає дітям з фізичними порушеннями навчатися за допомогою руху очей

Шестеро учнів Ірпінського ліцею інноваційних технологій здобули «срібло» на міжнародному техатоні зі штучного інтелекту Teens in AI 2026, поступившись у фіналі лише команді зі США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство освіти і науки.

Платформа без дорогого обладнання

Українська команда HOW AI представила освітню платформу EyraLearning – рішення для дітей із фізичними порушеннями, які не можуть писати, друкувати чи користуватися сенсорними екранами. Система дає змогу проходити уроки й виконувати тести за допомогою відстеження руху очей через звичайну вебкамеру – без потреби у спеціальному дорогому обладнанні. Платформа також адаптує навчальні матеріали під індивідуальні потреби та має голосовий супровід.

Свою розробку школярі презентували на Global Demo Day 23 квітня 2026 року, змагаючись з командами зі США, Пакистану, Шрі-Ланки та Південно-Африканської Республіки. Участь у фіналі взяли представники 101 країни світу.

Шлях до фіналу

До складу команди HOW AI увійшли учні ліцею Марія Коваленко, Софія Бондар, Марія Зекунова, Надія Шпирок, Марина Скудова та Кирило Матухно. Менторував команду Іван Нечипорук.

Шлях до міжнародного фіналу розпочався з національного відбору, де HOW AI перемогла серед десяти українських учнівських команд у дводенному онлайн-техатоні. Після цього учасники доопрацьовували проєкт разом із міжнародними експертами: посилили технічну складову та підготували англомовну версію рішення.

Teens in AI – глобальна ініціатива, яка об'єднує підлітків навколо створення технологічних рішень для подолання суспільних викликів за допомогою штучного інтелекту.

Нагадаємо, минулого грудня стало відомо про 16-річну українку Катерину Хомініч, яка переїхала до Уельсу після початку повномасштабного вторгнення і стала наймолодшою дослідницею лабораторії університету Свонсі, де досліджує сонячні панелі для космічних місій.

До слова, проблема доступу до інклюзивної освіти для дітей з інвалідністю в умовах війни залишається однією з найгостріших в Україні.