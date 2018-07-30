Міністр освіти відповіла на «мовні» звинувачення Лариси Ніцой



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Фото прес-служби Міносвіти Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Гриневич каже, що не може задовольнити всі сторони

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич вважає природньою критику, що лунає на адресу її відомства через домовленості про мовні квоти у навчанні. Відповідну заяву вона зробила в ході інтерв’ю «Главкому».

Вона зазначила, що з боку представників українського суспільства є звинувачення в утисках української мови. У той же час лідери угорської меншини стверджують про порушення їхніх прав. За словами Гриневич, неможливо повністю задовольнити усі сторони.

«З одного боку, дехто, як, наприклад, Лариса Ніцой, говорять про те, що ми утискаємо українську мову, що абсолютно безглуздо. Для того, щоб українська мова утверджувалась в освіті, ми зробили кроки, яких не було зроблено всі попередні роки незалежності. З іншого боку, лідери угорської меншини кажуть, що ми хочемо аби їхні діти втратили національну ідентичність і грубо порушуємо їхні права. Зрозуміло, ми ані тих, ані тих не задовільнимо повністю», - сказала міністерка.

«Наша ідея одна – виконуючи Конституцію, забезпечити найкращу модель якісної освіти. Не може бути громадянин України прив’язаний лише до одного району проживання і не вміти навіть прочитати або заповнити податкову декларацію, бо йому в українській школі не дали адекватну освіту. Ми це будемо змінювати, хоча і з тієї, і з іншої сторони до нас будуть претензії», - наголосила голова освітнього відомства.

Гриневич відзначила, що модель мовних квот у навчальному процесі, на яку погодилася, зокрема, Болгарія, застосовується європейськими країнами і Венеційська комісія на неї погодилася.

Нагадаємо, письменниця Лариса Ніцой стверджує, що стаття «Мова освіти» закону про освіту порушує рішення Конституційного суду України і суперечить національним інтересам української держави. У цій статті є формулювання «навчання мовами меншин і навчання мовами корінних народів у державних і комунальних закладах освіти». Згідно з рішенням КСУ 18-річної давнини у державних і комунальних закладах України мова меншин може вивчатися, але навчання може бути лише українською мовою, заявила Ніцой.

Детальніше читайте в інтерв’ю: Лілія Гриневич: Отримавши освіту в ПТУ, можна заробляти більше, ніж після вишу