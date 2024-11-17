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Міноборони створило нову систему захисту патентування технологій – Умєров

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міноборони створило нову систему захисту патентування технологій – Умєров
Міноборони впроваджує зміни в системі інтелектуального захисту
фото з відкритих джерел

Рустем Умєров прогнозує зміни у системі патентування та захисту інтелектуальної власності

Міністерство оборони України впровадило нову систему для захисту інтелектуальної власності та патентування військових технологій. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами Умєрова, «майбутнє війни та оборони – це не лише сила зброї, а й сила інновацій».

Він наголосив, що важливо не лише створювати нові технології, але й забезпечувати їхній захист і підтримку через стійку систему.

З цією метою Міністерство оборони впровадило нову систему для захисту інтелектуальної власності та патентування військових розробок.

«Завдяки цьому запроваджено чіткі правила співпраці з українськими та міжнародними партнерами, а інновації тепер перебувають під патентним захистом», – підкреслив міністр.

Він також зазначив, що ця система демонструє партнерам готовність України до відповідальної співпраці. Їхні технології отримують захист, а підтримка оборонного сектору забезпечує гарантії розвитку та безпеки.

Як приклад, Умєров навів патент на детектор FPV-дронів «Вітряк-М», розроблений українським Центром масштабування технологій. Ця розробка допомагає Збройним силам України виявляти російські дрони та попереджати про їхнє наближення.

«Патентування – це гарантія захищеності наших винахідників, впевненість партнерів і основа нової оборонної культури, де кожне відкриття наближає нас до перемоги», – підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство оборони встановило нові вимоги до контролю за якістю предметів речового забезпечення Збройних сил України.

До слова, Міністерство оборони України ініціює перевірку установ, які проводять військово-лікарську комісію, використовуючи спеціальні інспекційні механізми. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону кілька днів назад.

Також стало відомо, що Міністерство оборони ухвалило використання повнопривідного бронеавтомобіля «Зубр» у підрозділах Сил оборони.

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Теги: міністр Міноборони технології Facebook правила розробка Рустем Умєров

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