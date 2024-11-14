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Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС

Ірина Бура
glavcom.ua
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Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
За інформацією Times, Україна за декілька місяців здатна розробити ядерну бомбу
фото з відкритих джерел

Україна не розробляє і не має наміру створювати ядерну зброю

Міністерство закордонних справ України прокоментувало публікацію The Times про те, що Україна може створити ядерну бомбу. Відомство заперечило такі наміри. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий.

«Україна дотримується Договіру про нерозповсюдження ядерної зброї, ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю», – написав він.

Також він додав, що Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ та є повністю прозорою для моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях.

Нагадаємо, видання Times, покликаючись на доповідну записку, підготовлену для Міноборони, писало, що Україна за декілька місяців здатна розробити елементарну ядерну бомбу подібну до тієї, яку США скинули на Нагасакі у серпні 1945 року.

Зазначалося, що це може трапитися, якщо новообраний президент країни Дональд Трамп скоротить або припинить надавати військову допомогу Україні.

Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Євроради у Брюсселі в четвер, 17 жовтня, заявив, що безпеку України може гарантувати або членство в НАТО, або ядерна зброя. Після цього видання Bild із посиланням на анонімне джерело в українському уряді написало, що Україна має усі необхідні компоненти, технології та фахівців, щоб створити першу ядерну бомбу вже через кілька тижнів після ухвалення такого рішення.

Раніше з'явилось супутникове зображення, на якому зафіксовано процес спорядження та підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 «Булава».  Ракета Р-30 «Булава» є частиною «ядерної тріади» РФ і базується на атомних підводних крейсерах проєкту 955 «Борей».

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Теги: зброя Міноборони Дональд Трамп ядерна зброя технології Володимир Зеленський Україна президент ракета МАГАТЕ

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