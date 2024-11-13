Китай тисне на Філіппіни щодо територіальних поступок – Al Arabiya

Al Arabiya: Китай чинить все більший тиск на Філіппіни, щоб вони поступилися суверенними правами в Південно-Китайському морі

Влада КНР чинить все більший тиск на Філіппіни, намагаючись відібрати архіпелаг у Південно-Китайському морі. Про це заявив міністр оборони Філіппін Гілберто Теодоро на пресконференції з главою Міноборони Австралії Річардом Марлзом. Його цитує Al Arabiya.

«Ми бачимо зростаючі вимоги Пекіна, щоб ми відмовилися від наших суверенних прав на морі», – сказав Теодоро.

За його словами, оборонні угоди з партнерами, подібними до Австралії, послужать засобом стримування Китаю.

Марлз запевнив, що Канберра хоче вже співпрацювати з Манілою у сфері оборонної промисловості, і у зв'язку з цим збирається направити на початку 2025 року команду інженерів на Філіппіни для оцінки обстановки.

ЗМІ нагадують, що це вже п'ята із серпня 2023 року зустріч міністрів оборони двох країн. У вересні 2023 року Австралія та Філіппіни, які висловлюють занепокоєння у зв'язку з політикою КНР у регіоні, підписали договір про стратегічне партнерство, вперше провели спільне морське та повітряне патрулювання у Південно-Китайському морі. Філіппіни у 2024 році вперше приєдналися до військових навчань в Австралії.

Китай та члени АСЕАН – Філіппіни, Малайзія, Бруней, В'єтнам – ведуть територіальну суперечку навколо архіпелагу Спратлі (китайська назва Наньша, – «Главком») у Південно-Китайському морі. США пов'язані союзницькими відносинами з деякими регіональними державами та підтримують їхню позицію у суперечці.

У серпні службовці берегової охорони КНР і Філіппін тричі вступали в конфлікт у мілини Сабіна (китайська назва – риф Сяньбінь, – «Главком») у Південно-Китайському морі. Сторони звинувачували одна одну у навмисних спробах тарана.

Нагадаємо, цьогорічні навчання під назвою «Сама-Сама», що в перекладі означає «єдність», об'єднали близько тисячі моряків та військового персоналу з Австралії, Канади, Франції, Японії, США та Філіппін. Вони зосереджені на високоінтенсивних операціях з протичовнової, протидесантної та протиповітряної боротьби.