Міносвіти хоче відбирати наукові ступені за плагіат



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Порядок визначає процедуру оскарження та скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня.

Документ оприлюднено на сайті МОН.

«Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти з метою реалізації пункту шість статті 6 та пункту дев’ять статті 19 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», - йдеться у повідомленні.

Порядок визначає процедуру оскарження та скасування рішення спеціалізованої вченої ради (спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва) про присудження наукового ступеня у разі виявлення в дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, порушень академічної доброчесності, визначених законодавством про вищу освіту, або інших порушень під час публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації (наукової доповіді).

Зазначається, що ухвалення Порядку надасть Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти важливий інструмент для реалізації політики академічної доброчесності.