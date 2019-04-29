Міносвіти хоче відбирати наукові ступені за плагіат
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Порядок визначає процедуру оскарження та скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня
Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня.
Документ оприлюднено на сайті МОН.
«Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект Порядку скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня, розроблений Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти з метою реалізації пункту шість статті 6 та пункту дев’ять статті 19 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти», - йдеться у повідомленні.
Порядок визначає процедуру оскарження та скасування рішення спеціалізованої вченої ради (спеціалізованої ради з присудження ступеня доктора мистецтва) про присудження наукового ступеня у разі виявлення в дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, порушень академічної доброчесності, визначених законодавством про вищу освіту, або інших порушень під час публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації (наукової доповіді).
Зазначається, що ухвалення Порядку надасть Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти важливий інструмент для реалізації політики академічної доброчесності.