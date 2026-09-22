Чи можуть діти фотографувати шкільні обіди? У соцмережі розгорілася суперечка

У соцмережі сперечаються через те, чи можна дітям фотографувати їжу під час обіду

За словами жінки, вчителька вимагала заздалегідь попередити про фотографування страви. Після цього вона перевірила телефони всіх учнів класу

Користувачка Facebook Наталія Андрієнко розповіла про ситуацію у школі, де, за її словами, класний керівник після запитання щодо фотографування учнем обіду перевірив телефони школярів. Назву навчального закладу авторка не вказала, однак у дописі позначила Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

«Я не буду зосереджувати увагу на подачі страви. Мене вразила реакція вчителів більше, ніж сам обід», – написала вона.

За словами жінки, вона запитала класного керівника, чому її дитина не може сфотографувати свою страву в шкільній їдальні. У відповідь, як стверджує авторка допису, вчителька сказала, що мати мала заздалегідь попередити її про те, що дитина фотографуватиме їжу. «У мене виникає питання: де таке написано?» – зазначила жінка.

Скриншот: Facebook / Наталі Андрієнко

Після цього, за її словами, вчителька провела у класі перевірку телефонів усіх учнів. «Це як називається? Якщо все так добре в школі, то чого боятися?» – йдеться у дописі.

У коментарях під дописом користувачі по-різному оцінили ситуацію.

Зокрема, Maria Demedyuk звернула увагу на те, що після запровадження безкоштовного харчування у школах у соцмережах часто обговорюють страви та їхню подачу. Вона закликала батьків, яких не влаштовує шкільна їжа, давати дітям обіди з дому.

Tatyana Tuchish припустила, що діти та їхні батьки можуть навмисно фотографувати їжу, щоб спровокувати обговорення. «Діти спеціально провокують і фотографують таку їжу. Тільки одне не розумію: навіщо так роблять діти і їхні батьки?» – написала вона.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Oleksandr Kobchenko відреагував на дії вчительки коротким коментарем: «А по руках вчителька не хоче?!...».

Водночас Тетяна Бельченко та Надія Смірнова поставили під сумнів необхідність перевіряти телефони школярів. «А мені не дуже зрозуміло, яке право мала вчителька перевіряти телефон у вашої дитини?? Тим паче на наявність фото обіду?» – написала Бельченко.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Олександр Швець назвав допис «провокаційним» і припустив, що його метою був збір коментарів у Facebook.

Каринка Мартиненко, яка назвала себе колишньою кухаркою, пояснила заборону телефонів у їдальні гігієнічними міркуваннями. За її словами, діти користуються телефонами на вулиці та в туалеті, а потім кладуть їх на обідні столи біля тарілок.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Людмила Мазуренок, яка також розповіла про досвід роботи у шкільній їдальні, зазначила, що раніше класний керівник фотографував меню та страви для всього класу. Вона також звернула увагу на різні харчові вподобання дітей.

За її словами, меню для школярів затверджує обласний відділ освіти, а страви готують відповідно до перспективного меню.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Татьяна Чумак-Гаман також виступила на захист працівників шкільних їдалень. Вона заявила, що негативні відгуки про їжу можуть бути необґрунтованими, та закликала батьків самостійно ознайомитися з роботою кухні.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Каринка Мартиненко закликала батьків, яких не влаштовує шкільне харчування, давати дітям їжу з дому.

Віктор Сулік, навпаки, вважає заборону на фотографування їжі та перевірку телефонів проблемою.

«А от заборона на фото – це вже порушення, це не режимний об'єкт. А те, що вчителька перевіряла телефони, то можна її покрити не дуже ввічливими словами і пригрозити поліцією, вона не має права чіпати чужі телефони», – написав він.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Водночас Marina Pineshko Dotsenko розкритикувала якість шкільного харчування та витрачання бюджетних коштів. Вона припустила, що через недбалість або неналежну роботу працівників їжа може потрапляти у сміття.

Alex Andriiovych назвав описану авторкою допису ситуацію «не поодинокою практикою» та заявив, що, на його думку, у школах на дітей чинять тиск.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Олександра Василівна Петрова заявила, що телефони під час уроків дітям не потрібні, та порадила батькам, яких не влаштовує безкоштовне харчування, давати дітям їжу з дому.

Скриншот: Facebook / коментарі під дописом Наталі Андрієнко

Зазначимо, що це не перший випадок, коли цього навчального року в соцмережах виникають питання до шкільного харчування. На Буковині після появи фотографій обідів в одній зі шкіл Чернівців призначили службову перевірку, а в інших закладах області – позапланові моніторингові візити. В управлінні освіти тоді заявили, що такий вигляд і якість їжі їх категорично не влаштовують.