На Прикарпатті школам рекомендують починати тиждень з молитви



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Депутати розглянули питання «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді»

Івано-Франківська облрада рекомендувала керівникам закладів освіти щотижня перед початком занять розпочинати день з виконання гімну України, хвилини мовчання за загиблими за незалежність країни та спільної молитви

Відповідне рішення було прийнято на 23-й сесії облради у п'ятницю, повідомляє Бліц-Інфо.

Зазначається, що депутати розглянули питання «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді».

Як зазначив депутат-свободівець Василь Сенатович, облрада рекомендує керівникам закладів освіти щотижня перед початком занять розпочинати день з виконання гімну та хвилини мовчання на вшановування пам’яті загиблих за незалежність та цілісність України. За словами депутата, схоже рішення вже приймали в інших областях.

Колега Сенатовича по фракції Оксана Тебешевська таку пропозицію підтримала, втім запропонувала змінити назву проекту рішення на «Про виконання державного Гімну України перед початком занять в навчальних закладах області».

Інший депутат Василь Попович запропонував доповнити проект рішення пунктом про обов'язковий урок «Християнської етики в школах».

Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначив, що зауваження швидше стосується освіти, тож ліпше винести таку пропозицію окремим проектом рішення на сесію.

Попович з такою пропозицією погодився, втім запропонував додати до цього рішення пункт про спільне виконання молитви перед початком занять.

«У підсумку депутати підтримали і пропозицію Тебешевської, і Поповича щодо спільної молитви», - повідомляє видання.

Слід зауважити, що з виконання гімну починається робочий день в усіх українських школах. Церемонія відбувається зазвичай о 08.00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.