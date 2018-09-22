На Прикарпатті школам рекомендують починати тиждень з молитви
-
Розсилка
Депутати розглянули питання «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді»
Івано-Франківська облрада рекомендувала керівникам закладів освіти щотижня перед початком занять розпочинати день з виконання гімну України, хвилини мовчання за загиблими за незалежність країни та спільної молитви
Відповідне рішення було прийнято на 23-й сесії облради у п'ятницю, повідомляє Бліц-Інфо.
Зазначається, що депутати розглянули питання «Про національно-патріотичне виховання дітей та молоді».
Як зазначив депутат-свободівець Василь Сенатович, облрада рекомендує керівникам закладів освіти щотижня перед початком занять розпочинати день з виконання гімну та хвилини мовчання на вшановування пам’яті загиблих за незалежність та цілісність України. За словами депутата, схоже рішення вже приймали в інших областях.
Колега Сенатовича по фракції Оксана Тебешевська таку пропозицію підтримала, втім запропонувала змінити назву проекту рішення на «Про виконання державного Гімну України перед початком занять в навчальних закладах області».
Інший депутат Василь Попович запропонував доповнити проект рішення пунктом про обов'язковий урок «Християнської етики в школах».
Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначив, що зауваження швидше стосується освіти, тож ліпше винести таку пропозицію окремим проектом рішення на сесію.
Попович з такою пропозицією погодився, втім запропонував додати до цього рішення пункт про спільне виконання молитви перед початком занять.
«У підсумку депутати підтримали і пропозицію Тебешевської, і Поповича щодо спільної молитви», - повідомляє видання.
Слід зауважити, що з виконання гімну починається робочий день в усіх українських школах. Церемонія відбувається зазвичай о 08.00 за Києвом.
Раніше повідомлялося, що Львівська обласна рада більшістю голосів ухвалила рішення про введення мораторію на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.