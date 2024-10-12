Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто не зможе отримати притулок

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто не зможе отримати притулок
Із моменту вступу на посаду у грудні 2023 року Туск проводить жорстку політику щодо міграції
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр пообіцяв скоротити нелегальну міграцію до мінімуму

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск має намір призупинити надання притулку нелегальним мігрантам, які намагаються потрапити до країни з Білорусі. Про це пише Bild.

«Одним із елементів міграційної стратегії стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок. Я вимагатиму визнання цього рішення в Європі», – заявив він на партійній конференції Громадянської коаліції.

За словами Туска, влада Білорусі та Росії, а також контрабандисти використовують у своїх цілях право мігрантів на притулок, що суперечить самій його суті. Він наголосив, що держава має повернути повний контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі та Європейського Союзу.

Польський прем'єр пообіцяв «зменшити нелегальну міграцію до мінімуму». Новий план суворих міграційних заходів буде представлений Кабінету Міністрів вже у вівторок, 15 жовтня. Туск також попередив, що Польща не дотримуватиметься міграційної угоди ЄС, якщо її вимоги загрожуватимуть безпеці Польщі.

Як зазначає Reuters, міграція стала однією з головних тем порядку денного в Польщі з 2021 року, коли велика кількість нелегалів, переважно з Близького Сходу та Африки, почали масово намагатися потрапити до країни через кордон із Білоруссю. Варшава та Євросоюз заявили, що ця міграційна криза організована Мінськом та Москвою. Росія та Білорусь заперечують свою причетність.

Із моменту вступу на посаду у грудні 2023 року Туск проводить жорстку політику щодо міграції. Ця стратегія отримала широку громадську підтримку, але викликала розчарування активістів, які сподівалися, що Туск відмовиться від міграційної політики попереднього уряду.

Марися Злонкевич із Grupa Granica, неурядової організації, яка допомагає мігрантам на кордоні, заявила, що відмова у наданні притулку суперечить конституції та підштовхне мігрантів до рук контрабандистів.

«Прем'єр-міністр Туск порушує конституцію, яку він обіцяв захищати... Не можна вибірково позбавляти людей конституційних прав», – заявила вона.

Нагадаємо, новий уряд Франції хоче зменшити наплив мігрантів та радикально скоротити для них пільги.

Також у Німеччині кількість біженців досягла рекордного рівня з 1950-х років. 

Читайте також:

Теги: Білорусь росія Польща міністр криза держава Дональд Туск кордон притулок влада пільги Варшава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловився про війну в Україні
Джонсон про допомогу Україні: Не маю бажання продовжувати фінансування
Вчора, 20:52
Обстріл Запоріжжя окупантами
У Малій Токмачці на Запоріжжі після ударів РФ загинуло двоє людей
5 жовтня, 10:42
Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст
Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст
3 жовтня, 23:41
Марк Рютте став новим генсеком НАТО
Новий Генсек НАТО Марк Рютте: що відомо про нього та ставлення до України
1 жовтня, 07:40
На території Єйська лунали вибухи
В російському Єйську пролунали вибухи, мешканці сумніваються, що це ППО
29 вересня, 02:45
Сікорський виступив на засіданні Радбезу ООН
Нічим не відрізняєтесь від нацистів: Сікорський жорстко поспілкувався з послом РФ в ООН
25 вересня, 05:24
У Росії заморозили два проєкти «Новатек»
Російська компанія «Новатек» згортає свої найперспективніші газові проєкти: названо причину
23 вересня, 17:36
Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня
Обмін полоненими та Ялтинська європейська стратегія. Головне за 13 вересня
13 вересня, 21:00
Протягом двох місяців на пункті пропуску «Медика-Шегині» можуть бути затримки з перетином кордону
Прикордонники попередили українців про можливі труднощі з перетином польського кордону
13 вересня, 18:09

Політика

Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто не зможе отримати притулок
Польща впровадить жорстку політику щодо мігрантів: хто не зможе отримати притулок
Країни ЄС бояться потрапити до «любовного трикутника» з Трампом та Путіним
Країни ЄС бояться потрапити до «любовного трикутника» з Трампом та Путіним
Вибори у США: Трамп переважає над Гарріс у питанні завершення війни в Україні – WSJ
Вибори у США: Трамп переважає над Гарріс у питанні завершення війни в Україні – WSJ
Португалія запровадить гуманітарні візи
Португалія запровадить гуманітарні візи
США можуть оголосити війну Ірану: Байден назвав умову
США можуть оголосити війну Ірану: Байден назвав умову
Керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині
Керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Завербований український агент заявив, що втрати РФ на Покровському напрямку катастрофічні
75K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 жовтня: ситуація на фронті
68K
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2»
36K
Командир спецпідрозділу Kraken розповів, який Буданов насправді
29K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 жовтня 2024
20K
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Перевірки ТЦК після концерту «Океана Ельзи». Реакція військових
Сьогодні, 15:08
Рейд ТЦК під час концерту в Києві та вибухи в Курчатові: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
В Україні прогнозують хмарно з проясненням: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога в Києві тривала менше години через зліт МіГ
Сьогодні, 00:07
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Через два роки після «п'яної» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'єва
Вчора, 17:47

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua