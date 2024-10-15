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Китай створив агентурну мережу, яка налічує більше 600 тис. людей – WSJ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Китай створив агентурну мережу, яка налічує більше 600 тис. людей – WSJ
Китай має сотні тисяч шпигунів по всьому світу
фото з відкритих джерел

КНР використовує шпигунів та агентів для різноманітних спецоперацій у світі

Китай створив шпигунську мережу, яка нараховує 600 тисяч осіб. Західні країни не мають достатніх ресурсів, щоб ефективно протистояти такій розгалуженій мережі. Про це пишуть аналітики The Wall Street Journal у своєму розслідуванні. 

Як повідомляє видання, масштаби китайських розвідувальних операцій вже перевищили діяльність КДБ у період холодної війни. Операції КНР охоплюють широкий спектр – від кібератак до наукового та промислового шпигунства.

Журналісти зазначають, що для країн Заходу протидія китайським шпигунам є складною через децентралізований характер їхніх операцій. В них беруть участь різні відомства і приватні компанії, а більшість шпигунів діють автономно.

За даними ФБР, Китай має набагато більше хакерів, ніж увесь кіберперсонал США. Директор ФБР Крістофер Рей на початку року зазначив, що хакерська програма Китаю перевершує аналогічні програми інших великих країн разом узятих.

За даними джерела WSJ, до операцій зі збору розвідданих та забезпечення безпеки у Китаї може бути залучено до 600 000 осіб.

До слова, Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) розпочала навчання навколо Тайваню, під час яких Пекін відпрацює блокаду півострова. Про це повідомив офіційний представник Східної зони бойового командування китайської армії Лі Сі, його слова наводить Guancha.

Нагадаємо, збройні сили Китаю, Народно-визвольна армія, розпочали чергові військові навчання біля Тайваню 14 жовтня. Пекін називає ці дії попередженням щодо «сепаратистських тенденцій» влади острова.

Раніше спеціальний представник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей закликав більше країн схвалити його «мирний план» щодо України.

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Теги: армія Китай військові навчання військові навчання

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