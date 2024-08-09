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Польща штрафуватиме українців, якщо діти не відвідуватимуть школи та дитячі садки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Польща штрафуватиме українців, якщо діти не відвідуватимуть школи та дитячі садки
Максимальна кількість учнів у класі початкової школи Польщі не повинна перевищувати 25 осіб, а в інтегрованих та спеціальних класах – 20
фото: з відкритих джерел

Із нового навчального року українські діти в Польщі будуть зобов'язані відвідувати школи або дитячі садочки

Влада Польщі зобов'язала із вересня усіх українських дітей відвідувати школи. За невиконання батьків штрафуватимуть на 100 злотих, а з 2025 року можуть позбавити виплати 800+. Про це пише In Poland.

Як зазначається, із нового навчального року українські діти в Польщі будуть зобов'язані відвідувати школи або дитячі садочки. У разі невиконання цього обов'язку, батьків можуть оштрафувати та розпочати провадження.

Введення обов'язкового навчання для українських дітей у вересні, без сумніву, збільшить чисельність дітей у класах, що вимагатиме підвищення наповнюваності класів. Міністерство на чолі з Барбарою Новіцькою планує змінити положення щодо організації навчання, виховання та догляду за дітьми та молоддю, які є громадянами України. Зараз у польській системі освіти навчаються 134 тисячі українських дітей, і з вересня ця кількість може зрости ще на 80 тисяч через запровадження обов'язкового навчання. Якщо вимоги не будуть виконані, батьки можуть отримати штраф у розмірі 100 злотих, а з червня 2025 року таких українців можуть позбавити права на виплату 800 плюс.

Згідно з чинними правилами, максимальна кількість учнів у класі початкової школи не повинна перевищувати 25 осіб, а в інтегрованих та спеціальних класах – 20. З 1 вересня цей ліміт може зрости до 29 учнів, що дозволить додатково прийняти до чотирьох дітей з України. Для старших класів і загальноосвітніх шкіл граничної кількості учнів не встановлено. Кількість дітей у групах дитячих садочків може зрости на 3, а в інтегрованих дитсадках можливо прийняти максимум двох додаткових дітей з особливими потребами.

Як повідомлялося, польські компанії все частіше відчувають проблеми з підбором співробітників, особливо це стосується будівництва, виробничих компаній, транспорту та логістики. Причиною тому є антиміграційна політика уряду та скорочення міграції з країн зі схожою культурою, насамперед України та Білорусі.

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Теги: Польща діти школа штраф

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