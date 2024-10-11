Суди у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: три основні причини

З початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку

У більшості випадків суд на стороні громадян

За 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи. Про це повідомляє «Опендатабот».

«Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи», – підкреслюють аналітики.

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК інфографіка Опендатабот

«Опендатабот» вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи.

Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу.

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності

Аналітики зазначають, що з початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку.

Перевірити штрафи від ТЦК, які потрапили на примусове виконання, можна в «Опендатаботі».

Нагадаємо, необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації у відповідності до статті 23 закону про мобілізацію. На цьому наголосив у своєму рішенні від 23 серпня 2024 року Вінницький окружний адміністративний суд, повідомляє sud.ua.