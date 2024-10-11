Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Суди у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: три основні причини

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Суди у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: три основні причини
З початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку
фото: expert.in.ua

У більшості випадків суд на стороні громадян

За 5 місяців з моменту введення в дію нових норм щодо порушення правил військового обліку щонайменше 314 справ щодо скасування штрафів від ТЦК станом на початок жовтня знайдено у судовому реєстрі. У більшості випадків суд скасовує штрафи. Про це повідомляє «Опендатабот». 

«Подібних справ більшає з кожним місяцем: якщо в червні їх було лише 10, у вересні кількість звернень досягла 148. Від початку жовтня вже розглянуто 34 справи», – підкреслюють аналітики.    

Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК
Кількість справ щодо скасування штрафів від ТЦК
інфографіка Опендатабот

«Опендатабот» вибірково проаналізував справи щодо скасування штрафів і у більшості випадків суди залишаються на боці позивачів та скасовують штрафи. 

Наразі можна виділити три основні причини скасування штрафів:

  • недотримання ТЦК процедури накладення штрафу. 
  • відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами.
  • штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності

Аналітики зазначають, що з початку року на примусове виконання передано майже 12 тисяч штрафів за порушення військового обліку. 

Перевірити штрафи від ТЦК, які потрапили на примусове виконання, можна в  «Опендатаботі». 

Нагадаємо, необізнаність ТЦК про наявність у позивача права на відстрочку не спростовує того факту, що позивач не підлягав призову на військову службу під час мобілізації у відповідності до статті 23 закону про мобілізацію. На цьому наголосив у своєму рішенні від 23 серпня 2024 року Вінницький окружний адміністративний суд, повідомляє sud.ua. 

Читайте також:

Теги: ТЦК штраф мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За порушення заборони покупців у Туреччині можуть штрафувати на 10% від суми купівлі
Туреччина може обмежити оплату товарів готівкою
12 вересня, 13:40
Ілон Маск придбав Twitter та перетворив його на соцмережу Х
Бразилія проти Ілона Маска: соцмережу X оштрафували на велику суму
20 вересня, 18:49
Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки
Протягом трьох днів у Києві та області очікується високий рівень пожежної небезпеки
26 вересня, 15:09
У разі визнання Ле Пен винною їй загрожує до 10 років позбавлення волі
Відмивання коштів Європарламенту: у Франції розпочався резонансний судовий процес
30 вересня, 11:51
Позивач звернувся до суду після того, як був оштрафований під час візиту до ТЦК для уточнення своїх облікових даних
У Києві ТЦК оштрафував чоловіка, той подав позов: рішення суду
2 жовтня, 12:10
Місцева влада повідомила, що вчительку запросили на роботу до школи з випробувальним терміном, інцидент стався в її перший робочий день
В Узбекистані вчителька вдарила учня через російську мову. Суд виніс їй вирок
2 жовтня, 21:39
Якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином
Українці почали сумлінніше сплачувати аліменти: з чим це пов'язано
3 жовтня, 16:06
Ірину Навальну судили в Росії
Росіяни вибили із українки зізнання в тероризмі та засудили до восьми років
8 жовтня, 01:08
Комітет Верховної Ради хоче зробити новий законопроєкт, який містив би механізм для звільнення зі служби обмежено придатних чоловіків до 25 років
Стало відомо, коли Рада розгляне заборону мобілізації чоловіків до 25 років
8 жовтня, 18:17

Суспільство

Скільки поранених військових повертається у стрій? Відповідь Медсил ЗСУ
Скільки поранених військових повертається у стрій? Відповідь Медсил ЗСУ
Суди у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: три основні причини
Суди у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК: три основні причини
Із початком повномасштабної війни став на захист України. Згадаймо Петра Нев’ядомського
Із початком повномасштабної війни став на захист України. Згадаймо Петра Нев’ядомського
На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів
На окупованих територіях Кремль використовує своїх попів для «виховання» школярів
Поліція затримала хакера-самоучку, який організовував доступ до сайтів РФ
Поліція затримала хакера-самоучку, який організовував доступ до сайтів РФ
На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)
На Донеччині журналісти «Радіо Свобода» потрапили під обстріл (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
219K
Недоторканні долари. Вінницький суд відмовився арештовувати майно, вилучене у справі голови МСЕК
178K
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
158K
Суддя, що скоїла п'яну ДТП, мобілізувалася до війська та знову втрапила в халепу
123K
Україна припинить бойові дії вздовж лінії фронту? Офіс Зеленського прокоментував заяву італійських ЗМІ
74K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 жовтня: ситуація на фронті
49K
Реакція американців на допомогу США Україні змінилась

Новини

Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Повітряна тривога в Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 06:30
Мінлива хмарність і дощі у західних регіонах: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 06:00
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Втрата Агрегатного заводу у Вовчанську, таємне спілкування Трампа та Путіна та ураган у США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Новий опалювальний сезон. Який тариф буде у тих, хто має електроопалення
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua