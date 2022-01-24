  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    На Землі почалося шосте масове вимирання – вчені

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Період розтягнеться у часі на мільйони років&nbsp; - На Землі почалося шосте масове вимирання – вчені
    Період розтягнеться у часі на мільйони років 
    фото: New Scientist

    Зникнення одного-двох видів тварин при короткому житті людини малопомітне

    Масові вимирання — це періоди в історії Землі, впродовж яких кількість біологічних видів на планеті різко зменшувалася. Схоже, черговий такий період – уже шостий – почався за нашого життя. Про це пише Biological Reviews.

    Біолог Роберт Коуї разом із колегами з Гавайського університету в Маноа підрахував, що з 1500 року з лиця Землі зникло від 7,5% до 13% усіх відомих видів живих істот. Це, на їхню думку, справжнісіньке масове вимирання – шосте за рахунком в історії планети.

    Масове вимирання – правда чи вигадка

    Не всі вчені схильні вірити у ці твердження. Частина дослідників вважає за краще взагалі ігнорувати це питання. Головна проблема в тому, що такі вимирання не є миттєвими. Вони розтягнуті в часі й у рамках мільйонів років історії планети вважаються «фоновим» значенням для природи. Зникнення одного-двох видів тварин при короткому житті людини малопомітне. І тому масове вимирання для багатьох людей здається міфом, воно недооцінене. Однак в масштабах сотень років картина міняється.

    Ще одна проблема в тому, що списки Червоної книги дуже обмежені. У них перераховані переважно тварини й птахи, але ігноруються безхребетні, на частку яких припадає 97% всієї фауни Землі. На першому місці стоять малоприємні людям членистоногі, на другому молюски, чиє вимирання залишається непоміченим, хоча і має вирішальний внесок у підтримку життя на планеті.

    Якщо говорити про звірів і птахів, то за наявними даними з 1500 року їх зникло приблизно 1,5% відомих видів.

    На жаль, дослідження вчених лише констатує факт довгого процесу вимирання живих істот. І навіть якщо стати на сторону Коуї та його колег, все одно доведеться визнати, що ми нічого не можемо з цим вдіяти. Єдине, що залишається вченим – описати й зберегти для нащадків знання про істот, які колись жили на планеті.

    Масові вимирання в історії планети:

    • 2,4-2,0 млрд років тому – Киснева катастрофа – вимирання анаеробних форм життя.
    • 440 млн років тому – ордовицько-силурійське вимирання – зникло понад 60% усіх видів морських безхребетних.
    • 364 млн років тому – девонське вимирання – чисельність видів морських організмів скоротилася на 50 відсотків.
    • 251,4 млн років тому – велике пермське вимирання, наймасовіше з відомих, призвело до зникнення понад 95% видів живих істот.
    • 199,6 млн років тому — тріасове вимирання — в результаті якого вимерла, щонайменше, половина відомих видів, що жили на Землі в той час.
    • 66 млн років тому — крейдове вимирання — останнє масове вимирання, знищило 70% усіх видів, зокрема, динозаврів.

    Нагадаємо, найстарішій у світі тварині,черепасі Джонатану виповнилося 190 років.

    Читайте також:
    Теги: екологія катастрофа книги тварини птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Землі почалося шосте масове вимирання – вчені